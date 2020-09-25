https://ria.ru/20200925/samolet-1577797193.html

Военно-транспортный самолет Ан-26

Военно-транспортный самолет Ан-26 ВВС Украины разбился вечером в пятницу под Харьковом, сообщается как о погибших, так и о выживших. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T22:14

2020-09-25T22:14

2020-09-25T22:14

ан-26

справки

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Военно-транспортный самолет Ан-26 ВВС Украины разбился вечером в пятницу под Харьковом, сообщается как о погибших, так и о выживших.Ниже приводится справочная информация об этом типе воздушных судов.Ан-26 – легкий военно-транспортный многоцелевой самолет, предназначенный для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности.Был разработан в ОКБ имени О.К. Антонова (ныне - Государственное предприятие "Антонов", город Киев). <a href="http://www.airwar.ru/enc/craft/an26.html" target="_blank">Первый вылет</a> грузового самолета Ан-26 состоялся 21 мая 1969 года. Самолеты выпускались серийно на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. <a href="https://www.antonov.com/en/history/an-26" target="_blank">Всего</a> выпущено 1398, из них 420 экспортированы.Ан-26 - модификация грузового самолета Ан-24. Представляет цельнометаллический, свободнонесущий моноплан с высокорасположенным крылом, однокилевым оперением с форкилем и двумя фюзеляжными гребнями. Благодаря большой ширине проема грузового люка и установке специальной трап-створки возможна удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы.Самолет снабжен кран-балкой грузоподъемностью 1500 килограмм, установленной над грузовым люком, и транспортом-конвейером грузовой кабины. Бортовое оборудование обеспечивает выполнение транспортно-десантных задач днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и посадку при плохой видимости.Самолет отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа, что делает его доступным летчикам средней квалификации. Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают самолету непритязательность к взлетно-посадочным площадкам, и позволяет круглый год эксплуатировать его на грунтовых, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах относительно малых размеров.Ан-26 эксплуатируется во многих государствах мира. Самолет широко <a href="http://rus.air.ru/airplanes/An-26.htm" target="_blank">использовался</a> в боевых действиях в Афганистане. Ан-26 стал базовым для 25 модификаций. Ряд самолетов переоборудованы в летающие командные пункты, самолеты радиоэлектронной разведки, а также летающие лаборатории различного назначения. <a href="http://www.liicom.ru/an26.phtml" target="_blank">Известны</a> китайские модификации Y-7, Y-7H, Y-7H-500.Летно-технические характеристики самолета Ан-26:Размах крыла – 29,2 м.Длина самолета – 23,8 м.Высота – 8,58 м.Площадь крыла – 74,98 кв. м. Массы и нагрузки:- максимальная взлетная – 24000 кг,- нормальная взлетная – 23000 кг,- пустого – 15020 кг.Крейсерская скорость – 440 км/ч.Максимальная скорость – 540 км/ч.Практический потолок – 7500 м.Экипаж – 5 человек.Самолет Ан-26 способен перевозить 38-40 человек пассажиров или 30 десантников, или 24 раненых с сопровождающим медперсоналом, или 5500 килограммов груза.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-26, справки