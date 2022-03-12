https://ria.ru/20220312/telegram-1777884280.html

Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 12.03.2022

Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи мессенджера Telegram в России и Украине сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T23:24

2022-03-12T23:24

2022-03-12T23:24

общество

киев

москва

санкт-петербург

санкции в отношении россии

telegram (приложение)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram в России и Украине сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 22.11 мск субботы было зафиксировано 376 жалоб: 60% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 19% - на проблемы с приложением, еще 21% - на проблемы с получением сообщений.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и ряда других городов.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

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киев

москва

санкт-петербург

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2022

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

общество, киев, москва, санкт-петербург, санкции в отношении россии, telegram (приложение)