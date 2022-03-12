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Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе сервиса
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 12.03.2022
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе сервиса
Пользователи мессенджера Telegram в России и Украине сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T23:24
2022-03-12T23:24
общество
киев
москва
санкт-петербург
санкции в отношении россии
telegram (приложение)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram в России и Украине сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 22.11 мск субботы было зафиксировано 376 жалоб: 60% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 19% - на проблемы с приложением, еще 21% - на проблемы с получением сообщений.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и ряда других городов.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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общество, киев, москва, санкт-петербург, санкции в отношении россии, telegram (приложение)
23:24 12.03.2022
 
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе сервиса

Downdetector: пользователи мессенджера Telegram в России жалуются на сбои в работе сервиса

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram в России и Украине сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 22.11 мск субботы было зафиксировано 376 жалоб: 60% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 19% - на проблемы с приложением, еще 21% - на проблемы с получением сообщений.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и ряда других городов.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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