https://ria.ru/20220312/gumkoridory-1777876358.html

Минобороны обвинило Киев в нарушениях договоренностей по гумкоридорам

Минобороны обвинило Киев в нарушениях договоренностей по гумкоридорам - РИА Новости, 12.03.2022

Минобороны обвинило Киев в нарушениях договоренностей по гумкоридорам

Украина продолжает цинично нарушать договорённости по гуманитарным коридорам, сегодня с со стороны националистов усилилась стрельба по гуманитарным коридорам из РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:38

2022-03-12T21:38

2022-03-12T21:42

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украина продолжает цинично нарушать договорённости по гуманитарным коридорам, сегодня с со стороны националистов усилилась стрельба по гуманитарным коридорам из Мариуполя, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на полное соблюдение "режима тишины" со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России. Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось", - сказал Мизинцев.Он рассказал, что в Мариуполе националисты с 9.30 12 марта повысили интенсивность стрельбы в направлении гуманитарных коридоров. В таких условиях вырваться из блокированных населенных пунктов удается только отдельным гражданам на личных автомобилях."Также нами сегодня достоверно установлено, что неонацистами задержаны все мирные граждане, порядка 450 человек, которые пытались выехать в северном направлении из Сумской области через город Суджа в Курскую область Российской Федерации, личные автомобили изъяты, а мирные граждане просто отправлены в обратную сторону", - добавил Мизинцев.По его словам, без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 9 787 человек, из которых 1 738 детей, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 231 тысячи человек, в том числе 51 996 ребенка."Кроме того, сегодня благодаря принятым беспрецедентным мерам безопасности со стороны Вооруженных Сил России, удалось обеспечить гуманитарные коридоры и эвакуировать в полтавском направлении 8 730 граждан, следующих на автобусах и личных автомобилях", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.

https://ria.ru/20220312/neonatsisty-1777876216.html

https://ria.ru/20220312/aviatsiya-1777865358.html

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Петр Попадюк

украина, россия, в мире, сумская область, киев, харьков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф