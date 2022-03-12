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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/gumkoridory-1777876358.html
Минобороны обвинило Киев в нарушениях договоренностей по гумкоридорам
Минобороны обвинило Киев в нарушениях договоренностей по гумкоридорам - РИА Новости, 12.03.2022
Минобороны обвинило Киев в нарушениях договоренностей по гумкоридорам
Украина продолжает цинично нарушать договорённости по гуманитарным коридорам, сегодня с со стороны националистов усилилась стрельба по гуманитарным коридорам из РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:38
2022-03-12T21:42
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
сумская область
киев
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украина продолжает цинично нарушать договорённости по гуманитарным коридорам, сегодня с со стороны националистов усилилась стрельба по гуманитарным коридорам из Мариуполя, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на полное соблюдение "режима тишины" со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России. Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось", - сказал Мизинцев.Он рассказал, что в Мариуполе националисты с 9.30 12 марта повысили интенсивность стрельбы в направлении гуманитарных коридоров. В таких условиях вырваться из блокированных населенных пунктов удается только отдельным гражданам на личных автомобилях."Также нами сегодня достоверно установлено, что неонацистами задержаны все мирные граждане, порядка 450 человек, которые пытались выехать в северном направлении из Сумской области через город Суджа в Курскую область Российской Федерации, личные автомобили изъяты, а мирные граждане просто отправлены в обратную сторону", - добавил Мизинцев.По его словам, без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 9 787 человек, из которых 1 738 детей, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 231 тысячи человек, в том числе 51 996 ребенка."Кроме того, сегодня благодаря принятым беспрецедентным мерам безопасности со стороны Вооруженных Сил России, удалось обеспечить гуманитарные коридоры и эвакуировать в полтавском направлении 8 730 граждан, следующих на автобусах и личных автомобилях", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
https://ria.ru/20220312/neonatsisty-1777876216.html
https://ria.ru/20220312/aviatsiya-1777865358.html
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украина, россия, в мире, сумская область, киев, харьков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
21:38 12.03.2022 (обновлено: 21:42 12.03.2022)
 
Минобороны обвинило Киев в нарушениях договоренностей по гумкоридорам

Минобороны обвинило киевский режим в нарушениях договоренностей по открытию гумкоридоров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украина продолжает цинично нарушать договорённости по гуманитарным коридорам, сегодня с со стороны националистов усилилась стрельба по гуманитарным коридорам из Мариуполя, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на полное соблюдение "режима тишины" со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России. Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось", - сказал Мизинцев.
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Он рассказал, что в Мариуполе националисты с 9.30 12 марта повысили интенсивность стрельбы в направлении гуманитарных коридоров. В таких условиях вырваться из блокированных населенных пунктов удается только отдельным гражданам на личных автомобилях.
"Также нами сегодня достоверно установлено, что неонацистами задержаны все мирные граждане, порядка 450 человек, которые пытались выехать в северном направлении из Сумской области через город Суджа в Курскую область Российской Федерации, личные автомобили изъяты, а мирные граждане просто отправлены в обратную сторону", - добавил Мизинцев.
По его словам, без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 9 787 человек, из которых 1 738 детей, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 231 тысячи человек, в том числе 51 996 ребенка.
"Кроме того, сегодня благодаря принятым беспрецедентным мерам безопасности со стороны Вооруженных Сил России, удалось обеспечить гуманитарные коридоры и эвакуировать в полтавском направлении 8 730 граждан, следующих на автобусах и личных автомобилях", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВ миреСумская областьКиевХарьковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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