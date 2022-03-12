21:38 12.03.2022 (обновлено: 21:42 12.03.2022)
Минобороны обвинило Киев в нарушениях договоренностей по гумкоридорам
Минобороны обвинило киевский режим в нарушениях договоренностей по открытию гумкоридоров
Флаг Украины на здании Верховной рады
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украина продолжает цинично нарушать договорённости по гуманитарным коридорам, сегодня с со стороны националистов усилилась стрельба по гуманитарным коридорам из Мариуполя, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на полное соблюдение "режима тишины" со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России. Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось", - сказал Мизинцев.
Он рассказал, что в Мариуполе националисты с 9.30 12 марта повысили интенсивность стрельбы в направлении гуманитарных коридоров. В таких условиях вырваться из блокированных населенных пунктов удается только отдельным гражданам на личных автомобилях.
"Также нами сегодня достоверно установлено, что неонацистами задержаны все мирные граждане, порядка 450 человек, которые пытались выехать в северном направлении из Сумской области через город Суджа в Курскую область Российской Федерации, личные автомобили изъяты, а мирные граждане просто отправлены в обратную сторону", - добавил Мизинцев.
По его словам, без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 9 787 человек, из которых 1 738 детей, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 231 тысячи человек, в том числе 51 996 ребенка.
"Кроме того, сегодня благодаря принятым беспрецедентным мерам безопасности со стороны Вооруженных Сил России, удалось обеспечить гуманитарные коридоры и эвакуировать в полтавском направлении 8 730 граждан, следующих на автобусах и личных автомобилях", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.