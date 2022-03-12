https://ria.ru/20220312/natsionalisty-1777881023.html
В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами
В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами - РИА Новости, 12.03.2022
В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами
Украинские националисты сорвали эвакуацию жителей несмотря на призыв РПЦ, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T22:28
2022-03-12T22:28
2022-03-12T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
новороссийск
донецкая народная республика
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские националисты сорвали эвакуацию жителей несмотря на призыв РПЦ, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В настоящее время завершается гуманитарная операция по эвакуации 130-ти иностранных граждан на херсонском направлении. Они доставляются через Крым в город Новороссийск для последующего убытия на родину", - заявил Конашенков.Вчера к руководству Российской Федерации обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщив о готовности вывезти часть мирного населения и иностранных граждан из Мариуполя на 50-ти автобусах. Формирования Донецкой Народной Республики спланировали операцию по эвакуации, но несмотря на имеющиеся по утверждению священнослужителя договоренности с командирами батальонов территориальной обороны, интенсивный обстрел гуманитарной колонны из стрелкового оружия и минометов со стороны националистов сорвал эту очередную возможность мирным жителям спастись из города, контролируемого боевиками."Сегодня все наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220312/okhota-1777877236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новороссийск, донецкая народная республика, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами
Минобороны: националисты Украины сорвали эвакуацию жителей несмотря на призыв РПЦ