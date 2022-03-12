https://ria.ru/20220312/natsionalisty-1777881023.html

В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами

В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами - РИА Новости, 12.03.2022

В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами

Украинские националисты сорвали эвакуацию жителей несмотря на призыв РПЦ, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T22:28

2022-03-12T22:28

2022-03-12T22:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

новороссийск

донецкая народная республика

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские националисты сорвали эвакуацию жителей несмотря на призыв РПЦ, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В настоящее время завершается гуманитарная операция по эвакуации 130-ти иностранных граждан на херсонском направлении. Они доставляются через Крым в город Новороссийск для последующего убытия на родину", - заявил Конашенков.Вчера к руководству Российской Федерации обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщив о готовности вывезти часть мирного населения и иностранных граждан из Мариуполя на 50-ти автобусах. Формирования Донецкой Народной Республики спланировали операцию по эвакуации, но несмотря на имеющиеся по утверждению священнослужителя договоренности с командирами батальонов территориальной обороны, интенсивный обстрел гуманитарной колонны из стрелкового оружия и минометов со стороны националистов сорвал эту очередную возможность мирным жителям спастись из города, контролируемого боевиками."Сегодня все наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220312/okhota-1777877236.html

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Наталья Макарова

в мире, новороссийск, донецкая народная республика, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина