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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/natsionalisty-1777881023.html
В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами
В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами - РИА Новости, 12.03.2022
В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами
Украинские националисты сорвали эвакуацию жителей несмотря на призыв РПЦ, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T22:28
2022-03-12T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
новороссийск
донецкая народная республика
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские националисты сорвали эвакуацию жителей несмотря на призыв РПЦ, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В настоящее время завершается гуманитарная операция по эвакуации 130-ти иностранных граждан на херсонском направлении. Они доставляются через Крым в город Новороссийск для последующего убытия на родину", - заявил Конашенков.Вчера к руководству Российской Федерации обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщив о готовности вывезти часть мирного населения и иностранных граждан из Мариуполя на 50-ти автобусах. Формирования Донецкой Народной Республики спланировали операцию по эвакуации, но несмотря на имеющиеся по утверждению священнослужителя договоренности с командирами батальонов территориальной обороны, интенсивный обстрел гуманитарной колонны из стрелкового оружия и минометов со стороны националистов сорвал эту очередную возможность мирным жителям спастись из города, контролируемого боевиками."Сегодня все наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220312/okhota-1777877236.html
новороссийск
донецкая народная республика
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украина
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в мире, новороссийск, донецкая народная республика, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
22:28 12.03.2022
 
В Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами

Минобороны: националисты Украины сорвали эвакуацию жителей несмотря на призыв РПЦ

© REUTERS / Carlos Barria Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские националисты сорвали эвакуацию жителей несмотря на призыв РПЦ, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В настоящее время завершается гуманитарная операция по эвакуации 130-ти иностранных граждан на херсонском направлении. Они доставляются через Крым в город Новороссийск для последующего убытия на родину", - заявил Конашенков.
Вчера к руководству Российской Федерации обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщив о готовности вывезти часть мирного населения и иностранных граждан из Мариуполя на 50-ти автобусах. Формирования Донецкой Народной Республики спланировали операцию по эвакуации, но несмотря на имеющиеся по утверждению священнослужителя договоренности с командирами батальонов территориальной обороны, интенсивный обстрел гуманитарной колонны из стрелкового оружия и минометов со стороны националистов сорвал эту очередную возможность мирным жителям спастись из города, контролируемого боевиками.
"Сегодня все наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом", - сказал Конашенков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 21:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться с Украины в Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНовороссийскДонецкая Народная РеспубликаРоссияИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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