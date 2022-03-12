https://ria.ru/20220312/bandity-1777877591.html

Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов

Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов - РИА Новости, 12.03.2022

Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов

Тысячи бандитов, выпущенных Киевом из мест лишения свободы, терроризируют участковых сотрудников полиции, которые боятся заводить дела по любым правонарушениям, РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:53

2022-03-12T21:53

2022-03-12T21:53

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

вооруженные силы украины

украина

киев

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768876324_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_28bd60b2a322784796a94803331fb6d3.jpg

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Тысячи бандитов, выпущенных Киевом из мест лишения свободы, терроризируют участковых сотрудников полиции, которые боятся заводить дела по любым правонарушениям, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Участковые сотрудники полиции на местах боятся вести делопроизводство по любым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, так как фактически стали "мишенями" для тысяч бандитов, выпущенных официальными киевскими властями из мест лишения свободы", - заявил он.Мизинцев уточнил, что подобные преступления происходят прямо сейчас. По его словам, сегодня в Мариуполе вооруженные банды неонацистов устроили "мародерский рейд" по жилым домам, в ходе которого под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление – расстреляли на месте.

https://ria.ru/20220312/neonatsisty-1777876216.html

мариуполь

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

мариуполь, вооруженные силы украины, украина, киев, в мире, ситуация в днр и лнр