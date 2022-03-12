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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/bandity-1777877591.html
Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов
Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов - РИА Новости, 12.03.2022
Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов
Тысячи бандитов, выпущенных Киевом из мест лишения свободы, терроризируют участковых сотрудников полиции, которые боятся заводить дела по любым правонарушениям, РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:53
2022-03-12T21:53
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
вооруженные силы украины
украина
киев
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Тысячи бандитов, выпущенных Киевом из мест лишения свободы, терроризируют участковых сотрудников полиции, которые боятся заводить дела по любым правонарушениям, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Участковые сотрудники полиции на местах боятся вести делопроизводство по любым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, так как фактически стали "мишенями" для тысяч бандитов, выпущенных официальными киевскими властями из мест лишения свободы", - заявил он.Мизинцев уточнил, что подобные преступления происходят прямо сейчас. По его словам, сегодня в Мариуполе вооруженные банды неонацистов устроили "мародерский рейд" по жилым домам, в ходе которого под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление – расстреляли на месте.
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мариуполь
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мариуполь, вооруженные силы украины, украина, киев, в мире, ситуация в днр и лнр
21:53 12.03.2022
 
Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов

Минобороны: украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Тысячи бандитов, выпущенных Киевом из мест лишения свободы, терроризируют участковых сотрудников полиции, которые боятся заводить дела по любым правонарушениям, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Участковые сотрудники полиции на местах боятся вести делопроизводство по любым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, так как фактически стали "мишенями" для тысяч бандитов, выпущенных официальными киевскими властями из мест лишения свободы", - заявил он.
Мизинцев уточнил, что подобные преступления происходят прямо сейчас. По его словам, сегодня в Мариуполе вооруженные банды неонацистов устроили "мародерский рейд" по жилым домам, в ходе которого под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление – расстреляли на месте.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 21:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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