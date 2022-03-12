https://ria.ru/20220312/bandity-1777877591.html
Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов
Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов - РИА Новости, 12.03.2022
Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов
Тысячи бандитов, выпущенных Киевом из мест лишения свободы, терроризируют участковых сотрудников полиции, которые боятся заводить дела по любым правонарушениям, РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:53
2022-03-12T21:53
2022-03-12T21:53
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
вооруженные силы украины
украина
киев
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Тысячи бандитов, выпущенных Киевом из мест лишения свободы, терроризируют участковых сотрудников полиции, которые боятся заводить дела по любым правонарушениям, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Участковые сотрудники полиции на местах боятся вести делопроизводство по любым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, так как фактически стали "мишенями" для тысяч бандитов, выпущенных официальными киевскими властями из мест лишения свободы", - заявил он.Мизинцев уточнил, что подобные преступления происходят прямо сейчас. По его словам, сегодня в Мариуполе вооруженные банды неонацистов устроили "мародерский рейд" по жилым домам, в ходе которого под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление – расстреляли на месте.
https://ria.ru/20220312/neonatsisty-1777876216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, вооруженные силы украины, украина, киев, в мире, ситуация в днр и лнр
Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов
Минобороны: украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов