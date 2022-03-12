https://ria.ru/20220312/obstrely-1777882979.html
В ДНР почти 170 мирных жителей пострадали от действий ВСУ с 17 февраля
В ДНР почти 170 мирных жителей пострадали от действий ВСУ с 17 февраля - РИА Новости, 12.03.2022
В ДНР почти 170 мирных жителей пострадали от действий ВСУ с 17 февраля
Число мирных жителей, раненных в ДНР с 17 февраля в результате действий украинских военных, достигло 167, число погибших составляет 26, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T23:00
2022-03-12T23:00
2022-03-12T23:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в ДНР с 17 февраля в результате действий украинских военных, достигло 167, число погибших составляет 26, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в период с 17 февраля в результате эскалации со стороны ВФУ погибли 26 мирных жителей."Ранения различной степени тяжести получили 167 мирных жителя, в т.ч. 11 детей, за текущие сутки ранены 3 человека", - отметили в представительстве.Отмечается, что СЦКК зафиксировано 1029 фактов ведения огня (Горловское направление – 391, Донецкое направление – 401, Мариупольское направление – 237), "из них с применением тяжелого вооружения – 873"."Всего противником выпущено 13027 боеприпасов различного калибра, включая 14 ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 542 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в представительстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика
23:00 12.03.2022 (обновлено: 23:17 12.03.2022)
В ДНР почти 170 мирных жителей пострадали от действий ВСУ с 17 февраля
В ДНР почти 170 мирных жителей пострадали от действий украинских силовиков с 17 февраля
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в ДНР с 17 февраля в результате действий украинских военных, достигло 167, число погибших составляет 26, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства, в период с 17 февраля в результате эскалации со стороны ВФУ погибли 26 мирных жителей.
"Ранения различной степени тяжести получили 167 мирных жителя, в т.ч. 11 детей, за текущие сутки ранены 3 человека", - отметили в представительстве.
Отмечается, что СЦКК
зафиксировано 1029 фактов ведения огня (Горловское направление – 391, Донецкое направление – 401, Мариупольское направление – 237), "из них с применением тяжелого вооружения – 873".
"Всего противником выпущено 13027 боеприпасов различного калибра, включая 14 ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 542 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в представительстве.