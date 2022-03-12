https://ria.ru/20220312/obstrely-1777882979.html

В ДНР почти 170 мирных жителей пострадали от действий ВСУ с 17 февраля

В ДНР почти 170 мирных жителей пострадали от действий ВСУ с 17 февраля - РИА Новости, 12.03.2022

В ДНР почти 170 мирных жителей пострадали от действий ВСУ с 17 февраля

Число мирных жителей, раненных в ДНР с 17 февраля в результате действий украинских военных, достигло 167, число погибших составляет 26, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T23:00

2022-03-12T23:00

2022-03-12T23:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

сцкк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg

ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в ДНР с 17 февраля в результате действий украинских военных, достигло 167, число погибших составляет 26, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в период с 17 февраля в результате эскалации со стороны ВФУ погибли 26 мирных жителей."Ранения различной степени тяжести получили 167 мирных жителя, в т.ч. 11 детей, за текущие сутки ранены 3 человека", - отметили в представительстве.Отмечается, что СЦКК зафиксировано 1029 фактов ведения огня (Горловское направление – 391, Донецкое направление – 401, Мариупольское направление – 237), "из них с применением тяжелого вооружения – 873"."Всего противником выпущено 13027 боеприпасов различного калибра, включая 14 ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 542 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в представительстве.

https://ria.ru/20220312/okhota-1777877236.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика