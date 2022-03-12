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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777878380.html
Вооруженные формирования Украины минируют жилые кварталы и разрушают дороги
Вооруженные формирования Украины минируют жилые кварталы и разрушают дороги - РИА Новости, 12.03.2022
Вооруженные формирования Украины минируют жилые кварталы и разрушают дороги
Гуманитарная ситуация в отдельных городах Украины достигла катастрофических масштабов - вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:59
2022-03-12T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в отдельных городах Украины достигла катастрофических масштабов - вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают дороги и объекты жизнеобеспечения, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные формирования украинских националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения", - рассказал генерал.Он подчеркнул, что "в результате этих преступных и предательских, в первую очередь по отношению к своему собственному народу действий украинских властей, гражданское население вынуждено выживать в нечеловеческих условиях: без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов".Мизинцев отметил, что люди находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел, продолжает цинично, через украинские СМИ утверждать, что это якобы результаты действий ВС РФ. Причем, добавил он, все эти бесчинства – минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах - происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут всю правду. "В этой лжи киевские власти заставляют людей находиться круглосуточно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
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"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР
Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население
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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф
21:59 12.03.2022 (обновлено: 22:09 12.03.2022)
 
Вооруженные формирования Украины минируют жилые кварталы и разрушают дороги

Минобороны: вооруженные формирования Украины минируют жилые кварталы и разрушают дороги

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗнак и табличка в Донбассе
Знак и табличка в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в отдельных городах Украины достигла катастрофических масштабов - вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают дороги и объекты жизнеобеспечения, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вооруженные формирования украинских националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения", - рассказал генерал.
Он подчеркнул, что "в результате этих преступных и предательских, в первую очередь по отношению к своему собственному народу действий украинских властей, гражданское население вынуждено выживать в нечеловеческих условиях: без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов".
Мизинцев отметил, что люди находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел, продолжает цинично, через украинские СМИ утверждать, что это якобы результаты действий ВС РФ. Причем, добавил он, все эти бесчинства – минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах - происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут всю правду. "В этой лжи киевские власти заставляют людей находиться круглосуточно", - подчеркнул он.
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