https://ria.ru/20220312/ukraina-1777878380.html

Вооруженные формирования Украины минируют жилые кварталы и разрушают дороги

Вооруженные формирования Украины минируют жилые кварталы и разрушают дороги - РИА Новости, 12.03.2022

Вооруженные формирования Украины минируют жилые кварталы и разрушают дороги

Гуманитарная ситуация в отдельных городах Украины достигла катастрофических масштабов - вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:59

2022-03-12T21:59

2022-03-12T22:09

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в отдельных городах Украины достигла катастрофических масштабов - вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают дороги и объекты жизнеобеспечения, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные формирования украинских националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения", - рассказал генерал.Он подчеркнул, что "в результате этих преступных и предательских, в первую очередь по отношению к своему собственному народу действий украинских властей, гражданское население вынуждено выживать в нечеловеческих условиях: без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов".Мизинцев отметил, что люди находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел, продолжает цинично, через украинские СМИ утверждать, что это якобы результаты действий ВС РФ. Причем, добавил он, все эти бесчинства – минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах - происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут всю правду. "В этой лжи киевские власти заставляют людей находиться круглосуточно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население 2022-03-12T21:59 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, вооруженные силы рф