https://ria.ru/20220312/obstrel-1777881585.html

ВСУ открыли артиллерийский огонь по поселку Калиново в ЛНР

ВСУ открыли артиллерийский огонь по поселку Калиново в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2022

ВСУ открыли артиллерийский огонь по поселку Калиново в ЛНР

Украинcкие силовики открыли огонь из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра по поселку Калиново в ЛНР, заявили журналистам в представительстве... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T22:39

2022-03-12T22:39

2022-03-12T22:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Украинcкие силовики открыли огонь из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра по поселку Калиново в ЛНР, заявили журналистам в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство заявило, что украинские войска обстреляли город Ирмино в ЛНР, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел с направления населенного пункта Троицкое в направлении населенного пункта Калиново из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра (6 снарядов)", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, сцкк, вооруженные силы украины