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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/zhizn-1777880661.html
Россия создает все условия для жизни на освобожденных территориях Украины
Россия создает все условия для жизни на освобожденных территориях Украины - РИА Новости, 12.03.2022
Россия создает все условия для жизни на освобожденных территориях Украины
Россия на освобожденных территориях на Украине создает все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, заявил в четверг на брифинге начальник... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T22:24
2022-03-12T22:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
черниговская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия на освобожденных территориях на Украине создает все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.По его словам, более 9,5 тысяч пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в субъектах РФ. При этом с каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа.Мизинцев рассказал, что на пунктах сбора уже накоплено свыше 17 тысяч тонн гуманитарной помощи. На Украину уже доставлено 1 935 тонн гуманитарного груза, проведено 237 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 22 акции в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях, проинформировал Мизинцев. Мирному населению освобожденных районов передано 264 тонны предметов первой необходимости, медикаменты и продукты питания."Сегодня проводятся 31 гуманитарная акция в Киевской и Черниговской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых населению передается 240 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.Он уточнил, что на официальном сайте Минобороны России ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров."При этом подтверждаем, на всех пунктах встречи на российской границе организовано круглосуточное дежурство автобусных колонн, развернуты пункты временного размещения, предусмотрено горячее питание, места отдыха, круглосуточно дежурят медицинские бригады", - уточнил Мизинцев.
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777879037.html
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в мире, россия, луганская народная республика, черниговская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
22:24 12.03.2022
 
Россия создает все условия для жизни на освобожденных территориях Украины

Минобороны: Россия на освобожденных территориях Украины создает условия для мирной жизни

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестная жительница едет на велосипеде на одной из улиц в городе Старобельск
Местная жительница едет на велосипеде на одной из улиц в городе Старобельск - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местная жительница едет на велосипеде на одной из улиц в городе Старобельск
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия на освобожденных территориях на Украине создает все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.
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По его словам, более 9,5 тысяч пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в субъектах РФ. При этом с каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа.
Мизинцев рассказал, что на пунктах сбора уже накоплено свыше 17 тысяч тонн гуманитарной помощи. На Украину уже доставлено 1 935 тонн гуманитарного груза, проведено 237 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 22 акции в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях, проинформировал Мизинцев. Мирному населению освобожденных районов передано 264 тонны предметов первой необходимости, медикаменты и продукты питания.
"Сегодня проводятся 31 гуманитарная акция в Киевской и Черниговской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых населению передается 240 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.
Он уточнил, что на официальном сайте Минобороны России ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.
"При этом подтверждаем, на всех пунктах встречи на российской границе организовано круглосуточное дежурство автобусных колонн, развернуты пункты временного размещения, предусмотрено горячее питание, места отдыха, круглосуточно дежурят медицинские бригады", - уточнил Мизинцев.
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