https://ria.ru/20241109/ukraina-1982879320.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.11.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T23:17

2024-11-09T23:17

2024-11-09T23:17

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 22.54 мск, в Киеве – в 23.07 мск. Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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