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Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме - РИА Новости, 09.11.2024
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23:38 09.11.2024 (обновлено: 23:54 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tramp-1982880528.html
Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме
Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме - РИА Новости, 09.11.2024
Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме
В офисе избранного президента Дональда Трампа заявили, что старший советник и стратег Республиканской партии Брайан Ланца говорил о Крыме не от имени будущего... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T23:38
2024-11-09T23:54
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В офисе избранного президента Дональда Трампа заявили, что старший советник и стратег Республиканской партии Брайан Ланца говорил о Крыме не от имени будущего американского лидера, сообщает Reuters."В ответ на комментарии Ланцы представитель опроверг информацию о том, что Ланца говорил от имени Трампа", — говорится в сообщении.Ранее в субботу Ланца сказал, что США при новой администрации не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", потому что это нереалистичная позиция, так как Крым для Украины потерян, приоритетом Вашингтона станет прекращение конфликта.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа якобы предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. WSJ не уточнило, кто именно будет поддерживать безопасность в демилитаризованной зоне, однако один из собеседников издания исключил, что это могут быть американские военные или миротворцы ООН.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982876258.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир путин, дональд трамп, нато, оон, вооруженные силы украины, юрий ушаков, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, ООН, Вооруженные силы Украины, Юрий Ушаков, Выборы президента США — 2024
Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме

Reuters: офис Трампа отрекся от слов советника, призвавшего Киев забыть про Крым

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В офисе избранного президента Дональда Трампа заявили, что старший советник и стратег Республиканской партии Брайан Ланца говорил о Крыме не от имени будущего американского лидера, сообщает Reuters.
"В ответ на комментарии Ланцы представитель опроверг информацию о том, что Ланца говорил от имени Трампа", — говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
"Трамп знает это". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 22:38
Ранее в субботу Ланца сказал, что США при новой администрации не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", потому что это нереалистичная позиция, так как Крым для Украины потерян, приоритетом Вашингтона станет прекращение конфликта.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа якобы предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. WSJ не уточнило, кто именно будет поддерживать безопасность в демилитаризованной зоне, однако один из собеседников издания исключил, что это могут быть американские военные или миротворцы ООН.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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В миреУкраинаКиевМоскваВладимир ПутинДональд ТрампНАТОООНВооруженные силы УкраиныЮрий УшаковВыборы президента США — 2024
 
 
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