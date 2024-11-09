https://ria.ru/20241109/egipet-1982878260.html

В ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали российские туристы

В ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали российские туристы - РИА Новости, 09.11.2024

В ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали российские туристы

Более 35 иностранных туристов, в том числе россияне, пострадали в результате аварии с участием автобуса на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T23:02

2024-11-09T23:02

2024-11-09T23:15

египет

синайский полуостров

в мире

россия

происшествия

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ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Более 35 иностранных туристов, в том числе россияне, пострадали в результате аварии с участием автобуса на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил египетский новостной портал Cairo24.По его информации, в отдел спасательных операций Управления безопасности Синая поступило сообщение полиции о том, что в Рас-Сидре на юге Синая перевернулся автобус. Машины скорой помощи немедленно выдвинулись к месту ДТП, чтобы доставить пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи.Среди пострадавших, по данным издания, 31 российский и украинский турист, а также туристы из Казахстана и Азербайджана.

https://ria.ru/20241018/pozhar-1978806058.html

египет

синайский полуостров

россия

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египет, синайский полуостров, в мире, россия, происшествия