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В ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали российские туристы
В ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали российские туристы - РИА Новости, 09.11.2024
В ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали российские туристы
Более 35 иностранных туристов, в том числе россияне, пострадали в результате аварии с участием автобуса на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T23:02
2024-11-09T23:02
2024-11-09T23:15
египет
синайский полуостров
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ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Более 35 иностранных туристов, в том числе россияне, пострадали в результате аварии с участием автобуса на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил египетский новостной портал Cairo24.По его информации, в отдел спасательных операций Управления безопасности Синая поступило сообщение полиции о том, что в Рас-Сидре на юге Синая перевернулся автобус. Машины скорой помощи немедленно выдвинулись к месту ДТП, чтобы доставить пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи.Среди пострадавших, по данным издания, 31 российский и украинский турист, а также туристы из Казахстана и Азербайджана.
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египет, синайский полуостров, в мире, россия, происшествия
Египет, Синайский полуостров, В мире, Россия, Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали российские туристы
СМИ: в ДТП с автобусом на Синайском полуострове пострадал 31 российский турист