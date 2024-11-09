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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.11.2024
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23:24 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/bpla-1982879998.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.11.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T23:24
2024-11-09T23:24
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своем Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Происшествия
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

© AP Photo / Dave KolpackБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Dave Kolpack
БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своем Telegram-канале.
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