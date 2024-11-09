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Сырский пожаловался на обстановку на фронте - РИА Новости, 09.11.2024
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23:19 09.11.2024 (обновлено: 23:28 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/syrskiy-1982879625.html
Сырский пожаловался на обстановку на фронте
Сырский пожаловался на обстановку на фронте - РИА Новости, 09.11.2024
Сырский пожаловался на обстановку на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в субботу, что провел переговоры с главнокомандующим объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генералом... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T23:19
2024-11-09T23:28
россия
европа
украина
александр сырский
ллойд остин
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в субботу, что провел переговоры с главнокомандующим объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и пожаловался на обострение обстановки на фронте. "Провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению", - написал Сырский в социальной сети Facebook*. Как ранее сообщала газета New York Times, глава Пентагона Ллойд Остин и главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в ходе встречи с украинскими коллегами недавно обсуждали военное планирование на зимний период, а также виды вооружений и боеприпасов, которые Вашингтон может направить Киеву в течение последующих пяти месяцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, европа, украина, александр сырский, ллойд остин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Россия, Европа, Украина, Александр Сырский, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Сырский пожаловался на обстановку на фронте

Сырский пожаловался на обострение обстановки на фронте главкому НАТО

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в субботу, что провел переговоры с главнокомандующим объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и пожаловался на обострение обстановки на фронте.
"Провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению", - написал Сырский в социальной сети Facebook*.
Как ранее сообщала газета New York Times, глава Пентагона Ллойд Остин и главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в ходе встречи с украинскими коллегами недавно обсуждали военное планирование на зимний период, а также виды вооружений и боеприпасов, которые Вашингтон может направить Киеву в течение последующих пяти месяцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РоссияЕвропаУкраинаАлександр СырскийЛлойд ОстинСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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