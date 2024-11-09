https://ria.ru/20241109/syrskiy-1982879625.html

Сырский пожаловался на обстановку на фронте

Сырский пожаловался на обстановку на фронте - РИА Новости, 09.11.2024

Сырский пожаловался на обстановку на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в субботу, что провел переговоры с главнокомандующим объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генералом... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T23:19

2024-11-09T23:19

2024-11-09T23:28

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в субботу, что провел переговоры с главнокомандующим объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и пожаловался на обострение обстановки на фронте. "Провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению", - написал Сырский в социальной сети Facebook*. Как ранее сообщала газета New York Times, глава Пентагона Ллойд Остин и главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в ходе встречи с украинскими коллегами недавно обсуждали военное планирование на зимний период, а также виды вооружений и боеприпасов, которые Вашингтон может направить Киеву в течение последующих пяти месяцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241105/svo-1982021002.html

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россия, европа, украина, александр сырский, ллойд остин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины