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На российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков
На российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков - РИА Новости, 05.09.2021
На российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков
На российско-литовской границе на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" образовалась очередь из грузовых автомобилей на выезд из РФ, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T22:49
2021-09-05T22:54
в мире
литва
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. На российско-литовской границе на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" образовалась очередь из грузовых автомобилей на выезд из РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской областной таможни."В настоящее время въезда в РФ ожидают 10 грузовых автомобилей, выезда из РФ - 110", - сказала собеседница агентства.По ее словам, очереди на пункте пропуска начали расти вчера и сегодня из-за сбоя в работе информационных систем в Литве.
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в мире, литва, россия
22:49 05.09.2021 (обновлено: 22:54 05.09.2021)
 
На российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков

На российско-литовской границе скопилось более 100 грузовиков

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоссийские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони"
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. На российско-литовской границе на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" образовалась очередь из грузовых автомобилей на выезд из РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской областной таможни.
"В настоящее время въезда в РФ ожидают 10 грузовых автомобилей, выезда из РФ - 110", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, очереди на пункте пропуска начали расти вчера и сегодня из-за сбоя в работе информационных систем в Литве.
 
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