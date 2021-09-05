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На российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков

На российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков - РИА Новости, 05.09.2021

На российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков

На российско-литовской границе на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" образовалась очередь из грузовых автомобилей на выезд из РФ, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T22:49

2021-09-05T22:49

2021-09-05T22:54

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литва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. На российско-литовской границе на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" образовалась очередь из грузовых автомобилей на выезд из РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской областной таможни."В настоящее время въезда в РФ ожидают 10 грузовых автомобилей, выезда из РФ - 110", - сказала собеседница агентства.По ее словам, очереди на пункте пропуска начали расти вчера и сегодня из-за сбоя в работе информационных систем в Литве.

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2021

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в мире, литва, россия