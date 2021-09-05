https://ria.ru/20210905/gvineya-1748797393.html

Военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час

Военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час - РИА Новости, 06.09.2021

Военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час

Военные мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа на всей территории страны, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-05T23:50

2021-09-05T23:50

2021-09-06T00:59

в мире

гвинея

альфа конде

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Военные мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа на всей территории страны, передает агентство Франс Пресс.По данным агентства, которые ссылается на заявление военных, зачитанное в эфире местного телевидения, распоряжение о комендантском часе будет действовать "до дальнейшего уведомления".В воскресенье лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. В свою очередь, минобороны Гвинеи заявило, что охрана Конде отразила атаку мятежников на резиденцию.Позднее Думбуя сообщил, что президент Альфа Конде находится под контролем военных мятежников в безопасном месте.

https://ria.ru/20210905/gvineya-1748781789.html

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в мире, гвинея, альфа конде, военный переворот в гвинее