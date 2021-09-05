https://ria.ru/20210905/afganistan-1748795506.html

Талибы обязали студенток афганских частных университетов носить никабы

Талибы обязали студенток афганских частных университетов носить никабы - РИА Новости, 05.09.2021

Талибы обязали студенток афганских частных университетов носить никабы

Движение "Талибан"* обязало девушек, посещающих частные университеты Афганистана, носить абайи - традиционные платья, закрывающее все тело, и никабы - головные... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T23:14

2021-09-05T23:14

2021-09-05T23:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* обязало девушек, посещающих частные университеты Афганистана, носить абайи - традиционные платья, закрывающее все тело, и никабы - головные уборы, покрывающие лицо, с узкой прорезью для глаз, сообщает агентство Франс Пресс.Талибы, пришедшие к власти в Афганистане, издали указ, в котором устанавливаются правила посещения учебных заведений. Эти правила распространяются на частные колледжи и университеты, число которых в Афганистане резко возросло после окончания правления "Талибана" в 2001 году.Помимо внешнего вида студенток, указ также устанавливает правила проведения занятий в учебных заведениях. Согласно ему, девушки должны обучатся отдельно от мужчин и заканчивать занятия на пять минут раньше, чтобы не встречаться с ними на выходе из университета. Кроме того, только женщины смогут преподавать студенткам, а если это невозможно, то "пожилые мужчины" с хорошей репутацией.Частные университеты в Афганистане откроются в понедельник.Ранее представители движения заявляли, что женщинам будет разрешено посещать учебные заведения в хиджабах (головных уборах, не покрывающих лицо).В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210904/afganistan-1748682839.html

https://ria.ru/20210829/taliby-1747737007.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан