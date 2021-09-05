https://ria.ru/20210905/gaz-1748796102.html

В Белоруссии рассказали о союзной программе по единому рынку газа с Россией

В Белоруссии рассказали о союзной программе по единому рынку газа с Россией - РИА Новости, 05.09.2021

В Белоруссии рассказали о союзной программе по единому рынку газа с Россией

Союзная программа Белоруссии и РФ по газу готова, в ее основе - определение в 2022 году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T23:27

2021-09-05T23:27

2021-09-05T23:27

в мире

белоруссия

россия

николай снопков

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МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Союзная программа Белоруссии и РФ по газу готова, в ее основе - определение в 2022 году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа, заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков.Ранее посол республики в РФ Владимир Семашко сообщал, что последнюю союзную программу по газу Минск и Москва согласуют 7 сентября."Карта (по газу – ред.) готова. В основе карты – определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа", - сказал Снопков в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.Как указал первый вице-премьер, белорусская сторона констатирует, что цена на российский газ для Минска в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров - лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и с ЕС. "То есть для нас сегодня комфортно. Что в дальнейшем будет – вот эти принципы должны определить … Эти принципы должны сформировать правильно реагирование цены в условиях Союзного государства", - пояснил Снопков.При этом он предположил, что речь идет о некой формуле, по которой будет рассчитываться цена на газ с тем, чтобы на общем рынке она сохранялась на комфортном уровне.Ранее Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября, на следующий день после переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.Первого сентября Лукашенко заявил, что они с Путиным планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.

https://ria.ru/20210809/gaz-1745022887.html

https://ria.ru/20210527/sanktsii-1734470142.html

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в мире, белоруссия, россия, николай снопков