https://ria.ru/20210905/ukraina-1748794252.html

Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным - РИА Новости, 05.09.2021

Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T22:43

2021-09-05T22:43

2021-09-05T23:20

украина

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий кулеба

россия

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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина."Мы не прячемся <...>, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Интер".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин также готов встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять. При этом он уточнил, что в Кремле не видят политической воли из Киева. Также Песков подчеркнул, что Путин не будет обсуждать с главой иностранного государства тему Крыма.

https://ria.ru/20210905/krym-1748759890.html

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2021

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украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия