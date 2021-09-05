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Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным - РИА Новости, 05.09.2021
Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T22:43
2021-09-05T23:20
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина."Мы не прячемся &lt;...&gt;, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Интер".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин также готов встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять. При этом он уточнил, что в Кремле не видят политической воли из Киева. Также Песков подчеркнул, что Путин не будет обсуждать с главой иностранного государства тему Крыма.
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украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия
22:43 05.09.2021 (обновлено: 23:20 05.09.2021)
 
Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.
"Мы не прячемся <...>, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Интер".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин также готов встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять. При этом он уточнил, что в Кремле не видят политической воли из Киева. Также Песков подчеркнул, что Путин не будет обсуждать с главой иностранного государства тему Крыма.
Ялта - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
Вчера, 14:05
Песков прокомментировал желание Зеленского обсуждать с Путиным Крым
 
УкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаРоссия
 
 
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