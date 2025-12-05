Рейтинг@Mail.ru
В России практически завершилась вакцинация от гриппа, заявил Мурашко
23:29 05.12.2025
В России практически завершилась вакцинация от гриппа, заявил Мурашко
Кампания по вакцинации от гриппа в России практически завершилась, сообщил РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.12.2025
здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
В России практически завершилась вакцинация от гриппа, заявил Мурашко

РИА Новости: Мурашко заявил, что в России почти завершилась вакцинация от гриппа

Медик делает прививку от гриппа
Медик делает прививку от гриппа - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Медик делает прививку от гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кампания по вакцинации от гриппа в России практически завершилась, сообщил РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Вакцинация против гриппа практически завершилась", - ответил министр на вопрос о том, как оценивается ход прививочный кампании в этом году.
По его словам, целевые показатели выполнены.
