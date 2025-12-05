https://ria.ru/20251205/rossija-2060233187.html
В России практически завершилась вакцинация от гриппа, заявил Мурашко
В России практически завершилась вакцинация от гриппа, заявил Мурашко
Кампания по вакцинации от гриппа в России практически завершилась, сообщил РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.12.2025
В России практически завершилась вакцинация от гриппа, заявил Мурашко
