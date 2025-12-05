В России практически завершилась вакцинация от гриппа, заявил Мурашко

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кампания по вакцинации от гриппа в России практически завершилась, сообщил РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Вакцинация против гриппа практически завершилась", - ответил министр на вопрос о том, как оценивается ход прививочный кампании в этом году.