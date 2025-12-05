Рейтинг@Mail.ru
В США одобрили продажу Дании системы ПВО на 3 миллиарда долларов
23:50 05.12.2025
В США одобрили продажу Дании системы ПВО на 3 миллиарда долларов
В США одобрили продажу Дании системы ПВО на 3 миллиарда долларов
В США одобрили продажу Дании системы ПВО на 3 миллиарда долларов

Госдеп одобрил возможную продажу Дании системы ПВО на $3 млрд

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Дании интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на 3 миллиарда долларов, сообщил Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Дании интегрированной системы боевого управления с возможностью непрямой огневой защиты и сопутствующего оборудования на сумму 3 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
Дания помимо других вооружений и техники запросила приобретение восьми пусковых установок, двух РЛС Sentinel A4 и интегрированной системы боевого управления (IBCS), отмечает ведомство.
Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб и оборудования
4 декабря, 23:28
