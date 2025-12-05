https://ria.ru/20251205/sevastopol-2060233752.html
Пострадавшую при атаке на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву
Пострадавшую при атаке на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву - РИА Новости, 05.12.2025
Пострадавшую при атаке на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву, ее стояние стабильно, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.12.2025
