Пострадавшую при атаке на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву - РИА Новости, 05.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/sevastopol-2060233752.html
Пострадавшую при атаке на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву
Пострадавшую при атаке на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву - РИА Новости, 05.12.2025
Пострадавшую при атаке на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву, ее стояние стабильно, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T23:39:00+03:00
2025-12-05T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731943720_0:110:3446:2048_1920x0_80_0_0_a744af24c1d6a39d97b03e714ed9d4d1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
севастополь
россия
москва, севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшую при атаке на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву

Развожаев: пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили в Москву

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву, ее стояние стабильно, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщал, что пятнадцатилетняя девочка ранена осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе, ее транспортируют в больницу в тяжелом состоянии. Позднее он сообщил, что ее прооперировали, состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, если девочку удастся стабилизировать, ее транспортируют на лечение в Москву.
"Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву - врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние... За девочкой из Москвы прибыл борт МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и реанимобилем на борту. Пациентку направили в Российскую детскую клиническую больницу. Этим же бортом вместе с ребенком в Москву полетели мама и папа", - написал Развожаев в Telegram-канале.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
