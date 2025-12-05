Рейтинг@Mail.ru
"Брест" победил "Монако" в Лиге 1, Головина заменили
Футбол
 
22:59 05.12.2025
"Брест" победил "Монако" в Лиге 1, Головина заменили
"Брест" победил "Монако" в Лиге 1, Головина заменили
"Монако" проиграл "Бресту" в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
франция
"Брест" победил "Монако" в Лиге 1, Головина заменили

"Брест" со счетом 1:0 обыграл "Монако" в матче Лиги 1

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Монако" проиграл "Бресту" в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Бресте завершилась со счетом 1:0, гол забил Камори Думбия (28-я минута). Хозяева с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления Людовика Ажорка.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.
"Монако" с 23 очками занимает седьмое место в таблице Лиги 1, "Брест" (19 очков) выиграл третий матч подряд и идет девятым.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
05 декабря 2025 • начало в 21:00
Завершен
Брест
1 : 0
Монако
28‎’‎ • Камори Думбия
