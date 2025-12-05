В ГД рассказали, какие документы нужны для повышенной пенсии в 2026 году

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пенсионеры до 31 декабря 2025 года могут подать заявление о доплате к пенсии по старости, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

"Конец года для пенсионера - это важный момент для проверки того, все ли основания для повышенной пенсии учтены. Для многих важны персональные надбавки, которые зависят от документов. Если пенсия по старости назначена и при этом в семье есть нетрудоспособные иждивенцы - дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, супруг или родители с инвалидностью, - есть смысл до конца декабря подать заявление на доплату. Закон дает право на прибавку в размере трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, максимум за троих. С учетом фиксированной выплаты 9584,69 рубля доплата в 2026 году составит примерно 3195 рублей за одного иждивенца, около 6390 рублей за двоих и до 9585 рублей за троих", - сказал Панеш.

По его словам, для назначения такой доплаты нужны свидетельства о рождении, справка из вуза, документы об инвалидности и подтверждение отсутствия собственной пенсии у иждивенца.

"Серьезно увеличивается выплата у тех, кто в конце 2025 года достигнет 80 лет или оформляет в декабре первую группу инвалидности. Для таких граждан фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Чтобы прибавка начала приходить с первых месяцев 2026 года, важно, чтобы сведения о дате рождения и о группе инвалидности находились в распоряжении Социального фонда: решение медико‑социальной экспертизы должно быть оформлено, а паспортные данные совпадать с данными в личном деле", - отметил он.

Парламентарий добавил, что, если фактически за пенсионером ухаживает родственник или другой человек, уход лучше оформить официально через заявление и сведения о том, что ухаживающий трудоспособен, но не работает и не получает страховую пенсию.

"Перед новым годом разумно проверить и стаж, дающий право на повышающую фиксированную выплату. Речь идет о многолетней работе в сельском хозяйстве и в районах Крайнего Севера и приравненных местностях. Для сельской надбавки требуется не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Для северных коэффициентов учитывается длительность работы в северном регионе и общий страховой стаж. Если части стажа пока нет в электронных сведениях, можно успеть запросить архивные справки у бывших работодателей, взять выписки из архивов и подать заявление о перерасчете. Тогда в 2026 году фиксированная часть пенсии будет рассчитываться уже с учетом этих повышающих коэффициентов", - подчеркнул он.

Панеш уточнил, что дополнительным источником прибавки является социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера.