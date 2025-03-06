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В администрации Трампа пригрозили России санкциями - РИА Новости, 06.03.2025
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23:26 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ssha-2003512147.html
В администрации Трампа пригрозили России санкциями
В администрации Трампа пригрозили России санкциями - РИА Новости, 06.03.2025
В администрации Трампа пригрозили России санкциями
США готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине, заявил министр... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:26:00+03:00
2025-03-06T23:26:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
скотт бессент
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине, заявил министр финансов страны Скотт Бессент, его слова приводит Bloomberg."Нынешняя администрация сохранила в силе усиленные санкции и без колебаний пойдет ва-банк, если это обеспечит рычаги влияния на мирных переговорах", — сказал он.По словам министра, ограничения будут открытыми и агрессивными, что, на его взгляд, позволит достичь "максимального эффекта" за короткое время.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники передавало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой. По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250306/evropa-2003499426.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, скотт бессент, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Санкции в отношении России
В администрации Трампа пригрозили России санкциями

Бессент: США готовы усилить санкции против энергетики РФ ради мирных переговоров

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине, заявил министр финансов страны Скотт Бессент, его слова приводит Bloomberg.
«
"Нынешняя администрация сохранила в силе усиленные санкции и без колебаний пойдет ва-банк, если это обеспечит рычаги влияния на мирных переговорах", — сказал он.
По словам министра, ограничения будут открытыми и агрессивными, что, на его взгляд, позволит достичь "максимального эффекта" за короткое время.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники передавало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой. По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Как можно скорее": в США забили тревогу из-за провокаций в Европе
Вчера, 20:40
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампСкотт БессентСанкции в отношении России
 
 
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