https://ria.ru/20250306/ssha-2003512147.html

В администрации Трампа пригрозили России санкциями

В администрации Трампа пригрозили России санкциями - РИА Новости, 06.03.2025

В администрации Трампа пригрозили России санкциями

США готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине, заявил министр... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:26:00+03:00

2025-03-06T23:26:00+03:00

2025-03-06T23:26:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

скотт бессент

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине, заявил министр финансов страны Скотт Бессент, его слова приводит Bloomberg."Нынешняя администрация сохранила в силе усиленные санкции и без колебаний пойдет ва-банк, если это обеспечит рычаги влияния на мирных переговорах", — сказал он.По словам министра, ограничения будут открытыми и агрессивными, что, на его взгляд, позволит достичь "максимального эффекта" за короткое время.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники передавало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой. По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003499426.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, скотт бессент, санкции в отношении россии