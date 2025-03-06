https://ria.ru/20250306/protezy-2003513190.html

Цивилева рассказала об успехах в производстве комплектующих для протезов

Цивилева рассказала об успехах в производстве комплектующих для протезов - РИА Новости, 06.03.2025

Цивилева рассказала об успехах в производстве комплектующих для протезов

Российская протезная отрасль сделала колоссальный рывок вперед, сейчас в стране производят 80% комплектующих для протезов рук, только 20% закупаются за рубежом, РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:40:00+03:00

2025-03-06T23:40:00+03:00

2025-03-06T23:40:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российская протезная отрасль сделала колоссальный рывок вперед, сейчас в стране производят 80% комплектующих для протезов рук, только 20% закупаются за рубежом, заявила замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. По ее словам, ряд российских компаний на рынке протезов сегодня не только создают комплектующие, но и вкладываются в научные разработки, которые могут составить конкуренцию в мире. "И сейчас 80% комплектующих, например, для протезов верхних конечностей изготавливаются у нас и только 20% - закупаются из-за рубежа. То есть наша отечественная промышленность протезов сделала, конечно же, колоссальный рывок, получила колоссальное развитие. Причем это протезы высокофункциональные, технологичные, бионические протезы, которые позволяют людям выполнять в том числе движения мелкой моторики или заниматься спортом", - сказала Цивилева журналистам. Она добавила, что раньше уровень протезных предприятий в России был недостаточно высок: на момент начала специальной военной операции большая часть - около 80% - всех комплектующих для протезов закупалась за границей. Большая проблема заключалась и в том, что протезные предприятия и реабилитационные центры раньше были сконцентрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, уточнила Цивилева. Поэтому люди из других регионов для того, чтобы пройти техническое обслуживание или провести вторичное протезирование, должны были вновь ехать в столицу. "Мы хотели, чтобы протезные предприятия заходили в субъекты. На сегодняшний день во всех федеральных округах у нас уже с нового года, с 1 января 2025 года открываются протезные предприятия, которые отвечают стандартам, прописанным Министерством обороны совместно с Министерством труда. И наши военнослужащие, наши ветераны теперь будут получать именно протезы как комплексную услугу, которая включает подготовку к протезированию, само протезирование, реабилитацию и обучение пользоваться протезами", - сказала Цивилева. Ранее в России были разработаны новые стандарты протезирования, с 2025 года запущен механизм, в рамках которого вместо протезов у предприятий покупается комплексная услуга по протезированию.

https://ria.ru/20241216/protezy-1989444964.html

https://ria.ru/20241126/rossija-1985745763.html

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технологии, россия, москва, санкт-петербург