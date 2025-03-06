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Трамп ответил на вопрос про идею Макрона о ядерном зонтике для Европы - РИА Новости, 07.03.2025
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23:49 06.03.2025 (обновлено: 00:30 07.03.2025)
https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html
Трамп ответил на вопрос про идею Макрона о ядерном зонтике для Европы
Трамп ответил на вопрос про идею Макрона о ядерном зонтике для Европы - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп ответил на вопрос про идею Макрона о ядерном зонтике для Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы противоположного тому, что предлагает французский лидер Эммануэль Макрон в контексте использования ядерного... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-06T23:49:00+03:00
2025-03-07T00:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы противоположного тому, что предлагает французский лидер Эммануэль Макрон в контексте использования ядерного оружия, то есть - денуклеаризации."Было бы здорово, если бы нам не приходилось говорить об этом", - заявил Трамп в Белом доме на просьбу прокомментировать слова Макрона.Он подчеркнул, что хотел бы "противоположного" тому, что предложил французский лидер, то есть переговоров о денуклеаризации.Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. В четверг польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
https://ria.ru/20250306/evropa-2003500136.html
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в мире, европа, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, франция, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Франция, Евросоюз
Трамп ответил на вопрос про идею Макрона о ядерном зонтике для Европы

Трамп: было бы лучше, если бы не пришлось говорить о ядерном оружии

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы противоположного тому, что предлагает французский лидер Эммануэль Макрон в контексте использования ядерного оружия, то есть - денуклеаризации.
"Было бы здорово, если бы нам не приходилось говорить об этом", - заявил Трамп в Белом доме на просьбу прокомментировать слова Макрона.
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Он подчеркнул, что хотел бы "противоположного" тому, что предложил французский лидер, то есть переговоров о денуклеаризации.
Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. В четверг польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
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В миреЕвропаРоссияЭммануэль МакронДональд ТрампФранцияЕвросоюз
 
 
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