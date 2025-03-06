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Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной - РИА Новости, 06.03.2025
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:19:00+03:00
2025-03-06T23:19:00+03:00
2025-03-06T23:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс"."Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", - заявил Трамп в Белом доме.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной
Трамп: в последние дни есть хороший прогресс в переговорах с Россией и Украиной