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Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 06.03.2025 (обновлено: 23:24 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/peregovory-2003511451.html
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной - РИА Новости, 06.03.2025
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:19:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс"."Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", - заявил Трамп в Белом доме.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, США
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Трамп: в последние дни есть хороший прогресс в переговорах с Россией и Украиной

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс".
"Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", - заявил Трамп в Белом доме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампСША
 
 
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