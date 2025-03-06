https://ria.ru/20250306/peregovory-2003511451.html

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной - РИА Новости, 06.03.2025

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс". РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:19:00+03:00

2025-03-06T23:19:00+03:00

2025-03-06T23:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс"."Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", - заявил Трамп в Белом доме.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, сша