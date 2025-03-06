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Медик из Ингушетии поблагодарила врачей, помогающих бойцам СВО - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:21 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/vrachi-2003511602.html
Медик из Ингушетии поблагодарила врачей, помогающих бойцам СВО
Медик из Ингушетии поблагодарила врачей, помогающих бойцам СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Медик из Ингушетии поблагодарила врачей, помогающих бойцам СВО
Медик из Ингушетии, социальный координатор фонда "Защитники Отечества" в регионе Мадина Бекова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:21:00+03:00
2025-03-06T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Медик из Ингушетии, социальный координатор фонда "Защитники Отечества" в регионе Мадина Бекова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила оказывающих помощь раненым участникам СВО врачей за то, что они "творят чудеса". Путин в четверг провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Бекова рассказала историю бойца из Ингушетии по имени Адам, который после минно-взрывной травмы потерял ногу, ему также парализовало руку. Врачи провели военнослужащему 22 операции, последнюю из них - месяц назад. "И, знаете, было, конечно, колоссальное удивление, когда мы увидели Адама. На 23 февраля у нас в фонде было мероприятие, и туда был приглашен наш ветеран. И для нас было удивлением, когда с аппаратом Илазарова и с этой когда-то парализованной рукой он поднял бокал. Я хотела бы, конечно, выразить большую благодарность нашим врачам, которые творят вот такие чудеса. И на примере Адама хотела бы сказать, чтобы наши бойцы никогда не сдавались, всегда шли вперед и верили в себя", - сказала Бекова.
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Медик из Ингушетии поблагодарила врачей, помогающих бойцам СВО

Медик Бекова на встрече с Путиным поблагодарила врачей, помогающих бойцам СВО

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Медик из Ингушетии, социальный координатор фонда "Защитники Отечества" в регионе Мадина Бекова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила оказывающих помощь раненым участникам СВО врачей за то, что они "творят чудеса".
Путин в четверг провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Бекова рассказала историю бойца из Ингушетии по имени Адам, который после минно-взрывной травмы потерял ногу, ему также парализовало руку. Врачи провели военнослужащему 22 операции, последнюю из них - месяц назад.
"И, знаете, было, конечно, колоссальное удивление, когда мы увидели Адама. На 23 февраля у нас в фонде было мероприятие, и туда был приглашен наш ветеран. И для нас было удивлением, когда с аппаратом Илазарова и с этой когда-то парализованной рукой он поднял бокал. Я хотела бы, конечно, выразить большую благодарность нашим врачам, которые творят вот такие чудеса. И на примере Адама хотела бы сказать, чтобы наши бойцы никогда не сдавались, всегда шли вперед и верили в себя", - сказала Бекова.
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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