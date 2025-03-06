Мать участника СВО рассказала Путину о повестках на срочную службу
Мать участника СВО Линник: ветеранам боевых действий присылают повестки
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" по Донецкой Народной Республике, мать участника спецоперации Наталья Линник сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что принимавшим участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 по 2022 годы ребятам, имеющим удостоверение ветерана боевых действий, присылают повестки на срочную службу.
В четверг глава государства провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Линник рассказала, что ее муж-шахтер, вставший на защиту Донбасса, погиб еще в 2015 году, а принимавший участие в боевых действиях брат скончался в 2022 году, получив очередное ранение. В том же году сын-студент, по ее словам, был мобилизован, но потом благодаря указу президента РФ вернулся к учебе и закончил образование.
Цыганам из деревни в Ленобласти пришли повестки после инцидента с ГАИ
17 октября 2024, 21:23
"Мы очень вам благодарны за создание этого фонда ("Защитники Отечества" - ред). За то, что я могу помочь таким же семьям, как моя. К нам приходят ребята, которые служили с 2014 года по 2022 (год). Это ребята, которые не достигли 30 лет. Они имеют боевой опыт, они имеют удостоверение ветерана боевых действий. Но придя в военкомат для получения военного билета российского формата, получают повестку на срочную службу. По-женски, мне кажется, это несправедливо", - сказала Линник.
Путин отметил, что "пометил для себя этот вопрос".
"Повестки на срочную службу, наверное, это лишнее для тех, кто уже побывал на фронте. Я пометил для себя этот вопрос", - отреагировал Путин.
"Партизанил еще в тылу у фашистов". Зачем 94-летний ветеран едет в зону СВО
25 ноября 2024, 08:00