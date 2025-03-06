https://ria.ru/20250306/povestki-2003514744.html

Мать участника СВО рассказала Путину о повестках на срочную службу

Мать участника СВО рассказала Путину о повестках на срочную службу - РИА Новости, 06.03.2025

Мать участника СВО рассказала Путину о повестках на срочную службу

Социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" по Донецкой Народной Республике, мать участника спецоперации Наталья Линник сообщила президенту РФ... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:59:00+03:00

2025-03-06T23:59:00+03:00

2025-03-06T23:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" по Донецкой Народной Республике, мать участника спецоперации Наталья Линник сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что принимавшим участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 по 2022 годы ребятам, имеющим удостоверение ветерана боевых действий, присылают повестки на срочную службу. В четверг глава государства провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Линник рассказала, что ее муж-шахтер, вставший на защиту Донбасса, погиб еще в 2015 году, а принимавший участие в боевых действиях брат скончался в 2022 году, получив очередное ранение. В том же году сын-студент, по ее словам, был мобилизован, но потом благодаря указу президента РФ вернулся к учебе и закончил образование. "Мы очень вам благодарны за создание этого фонда ("Защитники Отечества" - ред). За то, что я могу помочь таким же семьям, как моя. К нам приходят ребята, которые служили с 2014 года по 2022 (год). Это ребята, которые не достигли 30 лет. Они имеют боевой опыт, они имеют удостоверение ветерана боевых действий. Но придя в военкомат для получения военного билета российского формата, получают повестку на срочную службу. По-женски, мне кажется, это несправедливо", - сказала Линник. Путин отметил, что "пометил для себя этот вопрос". "Повестки на срочную службу, наверное, это лишнее для тех, кто уже побывал на фронте. Я пометил для себя этот вопрос", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978610959.html

https://ria.ru/20241125/svo-1985170817.html

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россия, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, общество