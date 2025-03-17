https://ria.ru/20250317/tramp-2005605709.html

Трамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию

Трамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию - РИА Новости, 17.03.2025

Трамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным будет крайне важным, РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:33:00+03:00

2025-03-17T23:33:00+03:00

2025-03-17T23:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным будет крайне важным, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне. "Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю: они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное — такое, какого мало кто видел", — сказал он.Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на подписании соглашения."Нам нужно подписать это соглашение. Иногда две тысячи человек в неделю гибнут — мы должны добиться соглашения. И это все, о чем я сейчас думаю. Завтра у нас будет очень важный разговор", — добавил Трамп.Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на завтра запланирован телефонный разговор президентов России и США. Чуть позднее он сообщил, что подготовка к нему главным образом идет по вопросу Украины.Мирные переговоры по УкраинеВ прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.

https://ria.ru/20250317/rada-2005526092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, россия, сша