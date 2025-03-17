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Трамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию - РИА Новости, 17.03.2025
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23:33 17.03.2025 (обновлено: 23:53 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tramp-2005605709.html
Трамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию
Трамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным будет крайне важным, РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:33:00+03:00
2025-03-17T23:53:00+03:00
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным будет крайне важным, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне. &quot;Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю: они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное — такое, какого мало кто видел&quot;, — сказал он.Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на подписании соглашения.&quot;Нам нужно подписать это соглашение. Иногда две тысячи человек в неделю гибнут — мы должны добиться соглашения. И это все, о чем я сейчас думаю. Завтра у нас будет очень важный разговор&quot;, — добавил Трамп.Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на завтра запланирован телефонный разговор президентов России и США. Чуть позднее он сообщил, что подготовка к нему главным образом идет по вопросу Украины.Мирные переговоры по УкраинеВ прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250317/rada-2005526092.html
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, россия, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США
Трамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию

Трамп заявил, что предстоящий разговор с Путиным будет очень важным

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным будет крайне важным, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
«

"Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю: они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное — такое, какого мало кто видел", — сказал он.

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Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на подписании соглашения.
«

"Нам нужно подписать это соглашение. Иногда две тысячи человек в неделю гибнут — мы должны добиться соглашения. И это все, о чем я сейчас думаю. Завтра у нас будет очень важный разговор", — добавил Трамп.

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на завтра запланирован телефонный разговор президентов России и США. Чуть позднее он сообщил, что подготовка к нему главным образом идет по вопросу Украины.

В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

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Мирные переговоры по Украине

В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
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В миреУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСША
 
 
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