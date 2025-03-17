Трамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию
Трамп заявил, что предстоящий разговор с Путиным будет очень важным
© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным будет крайне важным, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
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"Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю: они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное — такое, какого мало кто видел", — сказал он.
Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на подписании соглашения.
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"Нам нужно подписать это соглашение. Иногда две тысячи человек в неделю гибнут — мы должны добиться соглашения. И это все, о чем я сейчас думаю. Завтра у нас будет очень важный разговор", — добавил Трамп.
Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на завтра запланирован телефонный разговор президентов России и США. Чуть позднее он сообщил, что подготовка к нему главным образом идет по вопросу Украины.
В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Мирные переговоры по Украине
В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.