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Украинские войска обстреляли Горловку "натовскими" снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку "натовскими" снарядами - РИА Новости, 17.03.2025
Украинские войска обстреляли Горловку "натовскими" снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:11:00+03:00
2025-03-17T23:11:00+03:00
2025-03-17T23:27:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.45 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 22.00 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250317/mchs-2005602571.html
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, нато, стирол
В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку "натовскими" снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять натовских снарядов