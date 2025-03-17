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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025
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23:16 17.03.2025 (обновлено: 23:17 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/gusev-2005604711.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:16:00+03:00
2025-03-17T23:17:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в понедельник, в 23:09 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

© Фото : Приходько РИК /TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Приходько РИК /Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в понедельник, в 23:09 мск.
"На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев.
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Воронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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