https://ria.ru/20250317/gusev-2005604711.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:16:00+03:00

2025-03-17T23:16:00+03:00

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воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в своём Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в понедельник, в 23:09 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев.

https://ria.ru/20250317/mchs-2005602571.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия