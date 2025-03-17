https://ria.ru/20250317/livan-2005605894.html
Армия Ливана заявила, что ее позиции атакованы с сирийской территории
Армия Ливана заявила, что ее позиции атакованы с сирийской территории - РИА Новости, 17.03.2025
Армия Ливана заявила, что ее позиции атакованы с сирийской территории
Ливанская армия заявила, что ее пограничные опорные пункты в районе Хермель на северо-востоке Ливана подверглись атакам с сирийской территории, добавив, что к... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:35:00+03:00
2025-03-17T23:35:00+03:00
2025-03-17T23:35:00+03:00
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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Ливанская армия заявила, что ее пограничные опорные пункты в районе Хермель на северо-востоке Ливана подверглись атакам с сирийской территории, добавив, что к границе стянуты специальные подразделения для укрепления позиций. "В район Хермель направлены подкрепления из специальных подразделений после того, как несколько позиций армии на ливано-сирийской границе были атакованы со стороны сирийской территории", - говорится в заявлении армии Ливана. Согласно коммюнике, развернутые военные подразделения сосредоточили огонь на целях в пределах своих секторов, чтобы остановить нападения на ливанскую территорию. Сирийское агентство SANA в свою очередь передает, что сирийская армия отбила атаки бойцов ливанской "Хезболлах" в районе деревни Хуш на границе с Ливаном. Ливанские СМИ в воскресенье сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошло столкновение с бойцами военного крыла одного из ливанских семейных кланов. В результате были убиты трое сирийских боевиков. После ряд ливанских приграничных поселений подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Сирии. Командование армии Ливана заявило, что источники огня подавлены ответными ударами. В свою очередь, министерство обороны САР отмечало, что бойцы "Хезболлах" якобы проникли на территорию Сирии и убили троих военнослужащих. Тем временем пресс-служба ливанского движения опровергла свое участие в боестолкновениях на ливано-сирийской границе.
https://ria.ru/20250317/sana-2005604849.html
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в мире, ливан, хермель, сирия, хезболла
В мире, Ливан, Хермель, Сирия, Хезболла
Армия Ливана заявила, что ее позиции атакованы с сирийской территории
Армия Ливана заявила, что позиции на северо-востоке атакованы со стороны Сирии