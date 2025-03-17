Рейтинг@Mail.ru
Белый дом не подтвердил выход США из группы по расследованиям против России - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/ssha-2005604490.html
Белый дом не подтвердил выход США из группы по расследованиям против России
Белый дом не подтвердил выход США из группы по расследованиям против России - РИА Новости, 17.03.2025
Белый дом не подтвердил выход США из группы по расследованиям против России
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не подтвердила сообщения СМИ о выходе США из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:14:00+03:00
2025-03-17T23:14:00+03:00
в мире
россия
украина
дональд трамп
дмитрий песков
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не подтвердила сообщения СМИ о выходе США из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине. "Я не могу подтвердить это, потому что я об этом не слышала", - сказала Левитт журналистам. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон выходит из международной группы, ведущей расследования, в том числе, в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине, якобы в целях перераспределения ресурсов. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа также сокращает деятельность команды минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ, заявил, что решение США покинуть эту группу означает, что Штаты считают эту функцию ненужной.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005604212.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, сша
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
Белый дом не подтвердил выход США из группы по расследованиям против России

Левитт не смогла подтвердить выход США из группы по расследованиям против России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не подтвердила сообщения СМИ о выходе США из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине.
«
"Я не могу подтвердить это, потому что я об этом не слышала", - сказала Левитт журналистам.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон выходит из международной группы, ведущей расследования, в том числе, в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине, якобы в целях перераспределения ресурсов.
По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа также сокращает деятельность команды минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ, заявил, что решение США покинуть эту группу означает, что Штаты считают эту функцию ненужной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Трамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ
Вчера, 23:09
 
В миреРоссияУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала