https://ria.ru/20250317/ssha-2005604490.html

Белый дом не подтвердил выход США из группы по расследованиям против России

Белый дом не подтвердил выход США из группы по расследованиям против России - РИА Новости, 17.03.2025

Белый дом не подтвердил выход США из группы по расследованиям против России

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не подтвердила сообщения СМИ о выходе США из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:14:00+03:00

2025-03-17T23:14:00+03:00

2025-03-17T23:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не подтвердила сообщения СМИ о выходе США из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине. "Я не могу подтвердить это, потому что я об этом не слышала", - сказала Левитт журналистам. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон выходит из международной группы, ведущей расследования, в том числе, в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине, якобы в целях перераспределения ресурсов. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа также сокращает деятельность команды минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ, заявил, что решение США покинуть эту группу означает, что Штаты считают эту функцию ненужной.

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в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, сша