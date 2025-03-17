https://ria.ru/20250317/tramp-2005606139.html

Во вторник США обнародуют документы об убийстве Кеннеди, заявил Трамп

Во вторник США обнародуют документы об убийстве Кеннеди, заявил Трамп - РИА Новости, 17.03.2025

Во вторник США обнародуют документы об убийстве Кеннеди, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будут обнародованы документы об убийстве бывшего американского лидера Джона Ф. Кеннеди. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:38:00+03:00

2025-03-17T23:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будут обнародованы документы об убийстве бывшего американского лидера Джона Ф. Кеннеди."Завтра мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями", - сказал Трамп журналистам.По его словам, документы не будут отредактированы, речь идет о "порядка 80 тыс. страниц".Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но как Трамп, так и возглавлявший США в 2021-2025 годах Джо Байден предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. В конце января Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства Кеннеди.Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.

https://ria.ru/20250225/kennedi-2001399149.html

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в мире, сша, даллас, техас, дональд трамп, джо байден