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В Белгороде ранены два человека после атак дронов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
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23:45 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/gladkov-2005606351.html
В Белгороде ранены два человека после атак дронов ВСУ
В Белгороде ранены два человека после атак дронов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
В Белгороде ранены два человека после атак дронов ВСУ
Двое мужчин в Белгороде получили тяжелые ранения в результате атак украинских беспилотников, система ПВО продолжает уничтожать дроны ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:45:00+03:00
2025-03-17T23:45:00+03:00
белгород
белгородский район
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Двое мужчин в Белгороде получили тяжелые ранения в результате атак украинских беспилотников, система ПВО продолжает уничтожать дроны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;Над Белгородом и Белгородским районом продолжает работать наша система ПВО - идет уничтожение вражеских беспилотников. Предварительно, ранены два мирных жителя. В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго - ампутация предплечья&quot;, - написал Гладков.Губернатор добавил, что пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. В поселке Комсомольский Белгородского района в результате падения обломков пробита кровля частного домовладения.
https://ria.ru/20250317/gladkov-2005601148.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде ранены два человека после атак дронов ВСУ

Гладков: два человека ранены в результате атак дронов ВСУ на Белгород

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Двое мужчин в Белгороде получили тяжелые ранения в результате атак украинских беспилотников, система ПВО продолжает уничтожать дроны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"Над Белгородом и Белгородским районом продолжает работать наша система ПВО - идет уничтожение вражеских беспилотников. Предварительно, ранены два мирных жителя. В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго - ампутация предплечья", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. В поселке Комсомольский Белгородского района в результате падения обломков пробита кровля частного домовладения.
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БелгородБелгородский районПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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