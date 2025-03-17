https://ria.ru/20250317/gladkov-2005606351.html

В Белгороде ранены два человека после атак дронов ВСУ

В Белгороде ранены два человека после атак дронов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025

В Белгороде ранены два человека после атак дронов ВСУ

Двое мужчин в Белгороде получили тяжелые ранения в результате атак украинских беспилотников, система ПВО продолжает уничтожать дроны ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:45:00+03:00

2025-03-17T23:45:00+03:00

2025-03-17T23:45:00+03:00

белгород

белгородский район

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Двое мужчин в Белгороде получили тяжелые ранения в результате атак украинских беспилотников, система ПВО продолжает уничтожать дроны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом продолжает работать наша система ПВО - идет уничтожение вражеских беспилотников. Предварительно, ранены два мирных жителя. В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго - ампутация предплечья", - написал Гладков.Губернатор добавил, что пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. В поселке Комсомольский Белгородского района в результате падения обломков пробита кровля частного домовладения.

https://ria.ru/20250317/gladkov-2005601148.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, белгородский район, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины