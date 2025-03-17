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Зеленский заявил о применении дальнобойных ракет - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:02 17.03.2025 (обновлено: 23:26 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/zelenskiy-2005603627.html
Зеленский заявил о применении дальнобойных ракет
Зеленский заявил о применении дальнобойных ракет - РИА Новости, 17.03.2025
Зеленский заявил о применении дальнобойных ракет
Владимир Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет "Длинный Нептун", а также испытании дронов с дальностью полета до трех тысяч километров. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:02:00+03:00
2025-03-17T23:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет "Длинный Нептун", а также испытании дронов с дальностью полета до трех тысяч километров. "Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания… Сегодня же докладывали о применении украинских ракет - "Длинного Нептуна". Можно сказать, довольны результатами поражений", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале. При этом он не назвал технических характеристик украинских дальнобойных ракет и не уточнил по каким целям они были применены. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа 2024 года заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря 2024 года сообщал о начале серийного производства этого вида оружия. ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250317/zelenskij-2005595249.html
https://ria.ru/20250317/zelenskiy-2005594248.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Зеленский заявил о применении дальнобойных ракет

Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет "Длинный Нептун"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет "Длинный Нептун", а также испытании дронов с дальностью полета до трех тысяч километров.
"Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания… Сегодня же докладывали о применении украинских ракет - "Длинного Нептуна". Можно сказать, довольны результатами поражений", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
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При этом он не назвал технических характеристик украинских дальнобойных ракет и не уточнил по каким целям они были применены.
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа 2024 года заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря 2024 года сообщал о начале серийного производства этого вида оружия.
ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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