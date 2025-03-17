Зеленский заявил о применении дальнобойных ракет
Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет "Длинный Нептун"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет "Длинный Нептун", а также испытании дронов с дальностью полета до трех тысяч километров.
"Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания… Сегодня же докладывали о применении украинских ракет - "Длинного Нептуна". Можно сказать, довольны результатами поражений", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
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При этом он не назвал технических характеристик украинских дальнобойных ракет и не уточнил по каким целям они были применены.
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа 2024 года заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря 2024 года сообщал о начале серийного производства этого вида оружия.
ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.