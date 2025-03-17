https://ria.ru/20250317/kanada-2005607035.html

Канада и Франция договорились об обмене разведданными

Канада и Франция договорились об обмене разведданными - РИА Новости, 17.03.2025

Канада и Франция договорились об обмене разведданными

Офис премьер-министра Канады Марка Карни объявил о начале нового партнерства между Оттавой и Парижем в сфере безопасности и обмена разведывательными данными,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:54:00+03:00

2025-03-17T23:54:00+03:00

2025-03-17T23:54:00+03:00

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Офис премьер-министра Канады Марка Карни объявил о начале нового партнерства между Оттавой и Парижем в сфере безопасности и обмена разведывательными данными, говорится на сайте офиса канадского лидера. "Премьер-министр Марк Карни сегодня встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита в Париж... Премьер-министр и президент подчеркнули запуск нового двустороннего партнерства в сфере разведки и безопасности. Партнерство будет сосредоточено на усилении кибербезопасности и обмене разведданными, касающимися крупных угроз", - говорится в пресс-релизе. Согласно публикации, ключевыми темами сотрудничества станут экономическая безопасность, предотвращение распространения оружия массового уничтожения, шпионаж, диверсии, а также угрозы, связанные с передовыми технологиями. Ранее Карни на фоне обостряющегося торгового противостояния с США заявил о желании укреплять отношения с "надежными союзниками", такими как Франция. В частности, новый канадский премьер выразил желание углубить дипломатические связи с Францией, а также "создать больше возможностей для предпринимателей" с целью улучшения экономической ситуации.

https://ria.ru/20250317/svyazi-2005523160.html

https://ria.ru/20250227/kanada-2001775269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, канада, марк карни, эммануэль макрон, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады