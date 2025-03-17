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Канада и Франция договорились об обмене разведданными - РИА Новости, 17.03.2025
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23:54 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/kanada-2005607035.html
Канада и Франция договорились об обмене разведданными
Канада и Франция договорились об обмене разведданными - РИА Новости, 17.03.2025
Канада и Франция договорились об обмене разведданными
Офис премьер-министра Канады Марка Карни объявил о начале нового партнерства между Оттавой и Парижем в сфере безопасности и обмена разведывательными данными,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:54:00+03:00
2025-03-17T23:54:00+03:00
в мире
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марк карни
эммануэль макрон
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Офис премьер-министра Канады Марка Карни объявил о начале нового партнерства между Оттавой и Парижем в сфере безопасности и обмена разведывательными данными, говорится на сайте офиса канадского лидера. "Премьер-министр Марк Карни сегодня встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита в Париж... Премьер-министр и президент подчеркнули запуск нового двустороннего партнерства в сфере разведки и безопасности. Партнерство будет сосредоточено на усилении кибербезопасности и обмене разведданными, касающимися крупных угроз", - говорится в пресс-релизе. Согласно публикации, ключевыми темами сотрудничества станут экономическая безопасность, предотвращение распространения оружия массового уничтожения, шпионаж, диверсии, а также угрозы, связанные с передовыми технологиями. Ранее Карни на фоне обостряющегося торгового противостояния с США заявил о желании укреплять отношения с "надежными союзниками", такими как Франция. В частности, новый канадский премьер выразил желание углубить дипломатические связи с Францией, а также "создать больше возможностей для предпринимателей" с целью улучшения экономической ситуации.
https://ria.ru/20250317/svyazi-2005523160.html
https://ria.ru/20250227/kanada-2001775269.html
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в мире, франция, париж, канада, марк карни, эммануэль макрон, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Франция, Париж, Канада, Марк Карни, Эммануэль Макрон, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Канада и Франция договорились об обмене разведданными

Офис Карни объявил о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкОттава
Оттава - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Офис премьер-министра Канады Марка Карни объявил о начале нового партнерства между Оттавой и Парижем в сфере безопасности и обмена разведывательными данными, говорится на сайте офиса канадского лидера.
"Премьер-министр Марк Карни сегодня встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита в Париж... Премьер-министр и президент подчеркнули запуск нового двустороннего партнерства в сфере разведки и безопасности. Партнерство будет сосредоточено на усилении кибербезопасности и обмене разведданными, касающимися крупных угроз", - говорится в пресс-релизе.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Канада будет укреплять связи с Францией на фоне противоречий с США
Вчера, 16:06
Согласно публикации, ключевыми темами сотрудничества станут экономическая безопасность, предотвращение распространения оружия массового уничтожения, шпионаж, диверсии, а также угрозы, связанные с передовыми технологиями.
Ранее Карни на фоне обостряющегося торгового противостояния с США заявил о желании укреплять отношения с "надежными союзниками", такими как Франция. В частности, новый канадский премьер выразил желание углубить дипломатические связи с Францией, а также "создать больше возможностей для предпринимателей" с целью улучшения экономической ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Хулиганы зрения лишают": у Канады появился еще один повод обидеться на США
27 февраля, 08:00
 
В миреФранцияПарижКанадаМарк КарниЭммануэль МакронВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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