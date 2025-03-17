https://ria.ru/20250317/tramp-2005606044.html
Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом
Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать возможность приглашения президента России Владимира Путина в Белый дом до заключения соглашения по... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:37:00+03:00
2025-03-17T23:37:00+03:00
2025-03-17T23:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать возможность приглашения президента России Владимира Путина в Белый дом до заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине."Я не хочу это обсуждать. Мне нужно добиться сделки. Мне нужно подписать это соглашение", – сказал Трамп журналистам в Кеннеди-центре в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Трамп заявил, что переговоры по Украине вышли на критическую стадию и во вторник он проведет важный разговор с Путиным.
https://ria.ru/20250317/ssha-2005595776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, в мире
Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, В мире
Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом
Трамп: приглашение Путина в Белый дом возможно после сделки по Украине