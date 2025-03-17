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Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом - РИА Новости, 17.03.2025
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23:37 17.03.2025 (обновлено: 23:47 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tramp-2005606044.html
Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом
Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать возможность приглашения президента России Владимира Путина в Белый дом до заключения соглашения по... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:37:00+03:00
2025-03-17T23:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать возможность приглашения президента России Владимира Путина в Белый дом до заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине."Я не хочу это обсуждать. Мне нужно добиться сделки. Мне нужно подписать это соглашение", – сказал Трамп журналистам в Кеннеди-центре в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Трамп заявил, что переговоры по Украине вышли на критическую стадию и во вторник он проведет важный разговор с Путиным.
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украина, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, в мире
Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, В мире
Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом

Трамп: приглашение Путина в Белый дом возможно после сделки по Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать возможность приглашения президента России Владимира Путина в Белый дом до заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
"Я не хочу это обсуждать. Мне нужно добиться сделки. Мне нужно подписать это соглашение", – сказал Трамп журналистам в Кеннеди-центре в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп заявил, что переговоры по Украине вышли на критическую стадию и во вторник он проведет важный разговор с Путиным.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после его завершения
Вчера, 21:03
 
УкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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