https://ria.ru/20250317/tramp-2005606044.html

Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом

Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом - РИА Новости, 17.03.2025

Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать возможность приглашения президента России Владимира Путина в Белый дом до заключения соглашения по... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:37:00+03:00

2025-03-17T23:37:00+03:00

2025-03-17T23:47:00+03:00

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001879084_0:125:3074:1854_1920x0_80_0_0_e85af83878811ac40afc0147bbacec9c.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать возможность приглашения президента России Владимира Путина в Белый дом до заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине."Я не хочу это обсуждать. Мне нужно добиться сделки. Мне нужно подписать это соглашение", – сказал Трамп журналистам в Кеннеди-центре в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Трамп заявил, что переговоры по Украине вышли на критическую стадию и во вторник он проведет важный разговор с Путиным.

https://ria.ru/20250317/ssha-2005595776.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, в мире