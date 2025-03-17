https://ria.ru/20250317/proschanie-2005605565.html

Прощание со старцем Илием продлится всю ночь

Прощание со старцем Илием продлится всю ночь - РИА Новости, 17.03.2025

Прощание со старцем Илием продлится всю ночь

ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 17 мар - РИА Новости. Прощание с духовником братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандритом РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:31:00+03:00

2025-03-17T23:31:00+03:00

2025-03-17T23:31:00+03:00

оптина пустынь

орловская область

переделкино

алексей ноздрин

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ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 17 мар - РИА Новости. Прощание с духовником братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандритом Илием (Ноздриным) продлится до 5 утра вторника и после перерыва продолжится с 7 до 10 часов, рассказал РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Схиархимандрит Илий скончался в ночь на 16 марта. Ожидается, что отпевание старца (начнется в 12.00 18 марта) возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отец Илий будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. "Проститься можно будет до 5 утра, потом монастырь закроют до 7 часов. Далее можно (проститься - ред.) с 7 до 10 утра", - рассказал владыка Иосиф. В 23.30 люди всё прибывают, очередь в храм растянулась на сотни метров и заканчивается за пределами монастыря, передает корреспондент РИА Новости. Ранее владыка Иосиф рассказал РИА Новости, что за неполных два дня к вечеру понедельника со старцем пришли проститься около 10 тысяч человек. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

https://ria.ru/20250316/iliy-2005290013.html

https://ria.ru/20250316/kirill-2005346373.html

оптина пустынь

орловская область

переделкино

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оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин