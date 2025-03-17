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Прощание со старцем Илием продлится всю ночь - РИА Новости, 17.03.2025
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23:31 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/proschanie-2005605565.html
Прощание со старцем Илием продлится всю ночь
Прощание со старцем Илием продлится всю ночь - РИА Новости, 17.03.2025
Прощание со старцем Илием продлится всю ночь
ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 17 мар - РИА Новости. Прощание с духовником братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандритом РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:31:00+03:00
2025-03-17T23:31:00+03:00
оптина пустынь
орловская область
переделкино
алексей ноздрин
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 17 мар - РИА Новости. Прощание с духовником братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандритом Илием (Ноздриным) продлится до 5 утра вторника и после перерыва продолжится с 7 до 10 часов, рассказал РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Схиархимандрит Илий скончался в ночь на 16 марта. Ожидается, что отпевание старца (начнется в 12.00 18 марта) возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отец Илий будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. "Проститься можно будет до 5 утра, потом монастырь закроют до 7 часов. Далее можно (проститься - ред.) с 7 до 10 утра", - рассказал владыка Иосиф. В 23.30 люди всё прибывают, очередь в храм растянулась на сотни метров и заканчивается за пределами монастыря, передает корреспондент РИА Новости. Ранее владыка Иосиф рассказал РИА Новости, что за неполных два дня к вечеру понедельника со старцем пришли проститься около 10 тысяч человек. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
https://ria.ru/20250316/iliy-2005290013.html
https://ria.ru/20250316/kirill-2005346373.html
оптина пустынь
орловская область
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оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин
Оптина пустынь, Орловская область, Переделкино, Алексей Ноздрин
Прощание со старцем Илием продлится всю ночь

Прощание со старцем Илием в Оптиной пустыни продлится всю ночь

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСхиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Схиархимандрит Илий. Архивное фото
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 17 мар - РИА Новости. Прощание с духовником братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандритом Илием (Ноздриным) продлится до 5 утра вторника и после перерыва продолжится с 7 до 10 часов, рассказал РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев).
Схиархимандрит Илий скончался в ночь на 16 марта. Ожидается, что отпевание старца (начнется в 12.00 18 марта) возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отец Илий будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни.
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Отпевание духовника патриарха Кирилла Илия пройдет 18 марта
16 марта, 10:06
"Проститься можно будет до 5 утра, потом монастырь закроют до 7 часов. Далее можно (проститься - ред.) с 7 до 10 утра", - рассказал владыка Иосиф.
В 23.30 люди всё прибывают, очередь в храм растянулась на сотни метров и заканчивается за пределами монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее владыка Иосиф рассказал РИА Новости, что за неполных два дня к вечеру понедельника со старцем пришли проститься около 10 тысяч человек.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
Патриарх в московском храме блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Патриарх Кирилл помолился об упокоении духовника схиархимандрита Илия
16 марта, 16:49
 
Оптина пустыньОрловская областьПеределкиноАлексей Ноздрин
 
 
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