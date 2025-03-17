https://ria.ru/20250317/rossiya-2005604031.html
"Россия" временно выполняет рейсы Петербург-Москва без питания
"Россия" временно выполняет рейсы Петербург-Москва без питания - РИА Новости, 17.03.2025
"Россия" временно выполняет рейсы Петербург-Москва без питания
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из-за сбоев в логистике временно выполняет рейсы без питания в основном по направлению Петербург-Москва,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из-за сбоев в логистике временно выполняет рейсы без питания в основном по направлению Петербург-Москва, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в СМИ появилась информация о задержке вылетов рейсов "России" из "Пулково" в связи с отсутствием бортового питания. Также сообщается, что большая часть самолетов авиакомпании улетели из Санкт-Петербурга без еды на борту. "Наблюдаются точечные сбои в логистике поставки питания по независящим от авиакомпании причинам. На данный момент без питания вылетают рейсы преимущественно из Санкт-Петербурга в Москву длительностью полета около 1 часа", - рассказали в "России". Уточняется, что в данный момент "авиакомпания в тесном взаимодействии с партнером решает возникшие сложности". Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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санкт-петербург, москва, россия, аэрофлот
Санкт-Петербург, Москва, Россия, Аэрофлот
"Россия" временно выполняет рейсы Петербург-Москва без питания
"Россия" временно выполняет рейсы без питания в по направлению Петербург-Москва