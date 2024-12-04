https://ria.ru/20241204/izrail-1987428192.html

Пресс-секретарь ЦАХАЛ получил выговор от начальника генштаба

Пресс-секретарь ЦАХАЛ получил выговор от начальника генштаба - РИА Новости, 04.12.2024

Пресс-секретарь ЦАХАЛ получил выговор от начальника генштаба

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари получил выговор от начальника генштаба за публичную критику законопроекта,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T23:56

2024-12-04T23:56

2024-12-04T23:56

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари получил выговор от начальника генштаба за публичную критику законопроекта, освобождающего от ответственности сотрудников силовых структур, передавших секретную информацию премьер-министру или членам правительства, об этом Хагари сообщил в среду вечером в социальной сети X. "В своем сегодняшнем заявлении в ответ на вопрос я выразился таким образом, что превысил свои полномочия как пресс-секретарь ЦАХАЛ, за что начальник генерального штаба сделал мне выговор. Государство Израиль является демократическим государством, и ЦАХАЛ подчиняется политическому руководству. В сотнях заявлений и ответов на вопросы, которые я дал с 7 октября, я придерживался государственной линии", - написал Хагари. На скандал отреагировал министр обороны Израиля Исраэль Кац, который заявил, что в ближайшее время инициирует против Хагари дисциплинарный процесс для принятия необходимых выводов. "Критика со стороны пресс-секретаря ЦАХАЛ в адрес политического эшелона и против законодательного процесса в кнессете (парламенте Израиля - ред.) является серьезным явлением и полным отклонением от его полномочий, а также от того, что разрешено и ожидается от человека в форме в демократическом режиме", - заявил Кац. Премьер Биньямин Нетаньяху в свою очередь подчеркнул, что доволен тем, что главного спикера ЦАХАЛ "поставили на место". "В демократической стране армия не должна вмешиваться в политические вопросы и уж тем более критиковать законодательство", - сказал премьер. Ранее в среду Хагари оказался в центре политического скандала после того, как на брифинге он дал свою публичную оценку так называемому "Закону Фельдштейна". Закон был одобрен сегодня в предварительном чтении. Он был инициирован в связи с недавним крупным скандалом вокруг утечки секретных документов ЦАХАЛ иностранным СМИ, в результате которого пресс-секретарю премьер-министра Эли Фельдштейну были предъявлены соответствующие обвинения. "Этот закон очень опасен для ЦАХАЛ и безопасности страны. Он подвергнет опасности жизнь людей и в частности израильских солдат. Этот закон создаст ситуацию, когда любой младший офицер ЦАХАЛ сможет украсть разведывательную информацию по своему желанию", - заявил Хагари на брифинге. Позднее Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ передает свою позицию соответствующим органам по вопросам законодательства через принятые для этого механизмы, а не иным образом.

https://ria.ru/20240422/tsakhal-1941461422.html

https://ria.ru/20241125/instruktsii-1985668978.html

https://ria.ru/20241028/bapor-1980603716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024