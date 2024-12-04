https://ria.ru/20241204/belorussija-1987427687.html

В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ

В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024

В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ

Двое жителей белорусского Могилева задержаны за финансирование ВСУ и экстремистских формирований из числа выехавшей за пределы Белоруссии представителей... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T23:48

2024-12-04T23:48

2024-12-04T23:48

в мире

могилев

белоруссия

вооруженные силы украины

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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Двое жителей белорусского Могилева задержаны за финансирование ВСУ и экстремистских формирований из числа выехавшей за пределы Белоруссии представителей оппозиции, сообщила пресс-служба внутренних войск МВД республики в Telegram-канале. "В рамках операции департамента финансовой разведки Комитета госконтроля при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Рысь" задержаны граждане, финансировавшие вооруженные силы Украины и экстремистские организации, состоящие из беглых белорусов", - говорится в сообщении внутренних войск МВД Белоруссии. Отмечается, что "в ходе "отработки" у двух жителей Могилева обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, с которых осуществлялась преступная деятельность, а также 62 970 долларов и 4 300 белорусских рублей (около 1,2 тысячи долларов)". Иных подробностей не приводится.

https://ria.ru/20240714/belorussija-1959543530.html

могилев

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, могилев, белоруссия, вооруженные силы украины