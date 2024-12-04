https://ria.ru/20241204/belorussija-1987427687.html
В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ
В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ
Двое жителей белорусского Могилева задержаны за финансирование ВСУ и экстремистских формирований из числа выехавшей за пределы Белоруссии представителей... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T23:48
2024-12-04T23:48
2024-12-04T23:48
в мире
могилев
белоруссия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587922000_0:234:3047:1948_1920x0_80_0_0_ef6fd43e81e851fa9993d87a724cf723.jpg
МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Двое жителей белорусского Могилева задержаны за финансирование ВСУ и экстремистских формирований из числа выехавшей за пределы Белоруссии представителей оппозиции, сообщила пресс-служба внутренних войск МВД республики в Telegram-канале. "В рамках операции департамента финансовой разведки Комитета госконтроля при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Рысь" задержаны граждане, финансировавшие вооруженные силы Украины и экстремистские организации, состоящие из беглых белорусов", - говорится в сообщении внутренних войск МВД Белоруссии. Отмечается, что "в ходе "отработки" у двух жителей Могилева обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, с которых осуществлялась преступная деятельность, а также 62 970 долларов и 4 300 белорусских рублей (около 1,2 тысячи долларов)". Иных подробностей не приводится.
https://ria.ru/20240714/belorussija-1959543530.html
могилев
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587922000_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_476b3978745d2360d5fc00d98dd78a92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, могилев, белоруссия, вооруженные силы украины
В мире, Могилев, Белоруссия, Вооруженные силы Украины
В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ
Двоих жителей Могилева задержали за финансирование ВСУ и экстремистов