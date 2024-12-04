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В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
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23:48 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/belorussija-1987427687.html
В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ
В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ
Двое жителей белорусского Могилева задержаны за финансирование ВСУ и экстремистских формирований из числа выехавшей за пределы Белоруссии представителей... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T23:48
2024-12-04T23:48
в мире
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белоруссия
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Двое жителей белорусского Могилева задержаны за финансирование ВСУ и экстремистских формирований из числа выехавшей за пределы Белоруссии представителей оппозиции, сообщила пресс-служба внутренних войск МВД республики в Telegram-канале. "В рамках операции департамента финансовой разведки Комитета госконтроля при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Рысь" задержаны граждане, финансировавшие вооруженные силы Украины и экстремистские организации, состоящие из беглых белорусов", - говорится в сообщении внутренних войск МВД Белоруссии. Отмечается, что "в ходе "отработки" у двух жителей Могилева обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, с которых осуществлялась преступная деятельность, а также 62 970 долларов и 4 300 белорусских рублей (около 1,2 тысячи долларов)". Иных подробностей не приводится.
https://ria.ru/20240714/belorussija-1959543530.html
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в мире, могилев, белоруссия, вооруженные силы украины
В мире, Могилев, Белоруссия, Вооруженные силы Украины
В Белоруссии задержали двух мужчин за финансирование ВСУ

Двоих жителей Могилева задержали за финансирование ВСУ и экстремистов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Двое жителей белорусского Могилева задержаны за финансирование ВСУ и экстремистских формирований из числа выехавшей за пределы Белоруссии представителей оппозиции, сообщила пресс-служба внутренних войск МВД республики в Telegram-канале.
"В рамках операции департамента финансовой разведки Комитета госконтроля при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Рысь" задержаны граждане, финансировавшие вооруженные силы Украины и экстремистские организации, состоящие из беглых белорусов", - говорится в сообщении внутренних войск МВД Белоруссии.
Отмечается, что "в ходе "отработки" у двух жителей Могилева обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, с которых осуществлялась преступная деятельность, а также 62 970 долларов и 4 300 белорусских рублей (около 1,2 тысячи долларов)". Иных подробностей не приводится.
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