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Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру - РИА Новости, 04.12.2024
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22:35 04.12.2024 (обновлено: 23:27 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/votum-1987424734.html
Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру
Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру - РИА Новости, 04.12.2024
Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру
Большинство депутатов парламента Франции проголосовали за вынесение вотума недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, трансляция заседания ведется на официальном РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T22:35
2024-12-04T23:27
в мире
франция
мишель барнье
парламент франции
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ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости. Большинство депутатов парламента Франции проголосовали за вынесение вотума недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, трансляция заседания ведется на официальном сайте законодательного органа.Инициативу поддержал 331 парламентарий. Для ее принятия необходимо минимум 288 голосов.Теперь Барнье вынужден покинуть свой пост, а правительство страны уходит в отставку с помощью вотума недоверия депутатов впервые с 1962 года.В понедельник французский премьер выступил на заседании Национального собрания, где обсуждался текст законопроекта о бюджете социального страхования на 2025-й. Он не стал дожидаться голосования парламентариев, заявив, что применяет статью 49.3 Конституции страны, которая позволяет провести документ в обход депутатов.Они, со своей стороны, обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией, состоящей из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента.В итоге левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула вотум недоверия Барнье. Политсила Марин Ле Пен "Национальное объединение" тогда же сообщила, что поддержит эту инициативу.
https://ria.ru/20241204/makron-1987412006.html
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в мире, франция, мишель барнье, парламент франции
В мире, Франция, Мишель Барнье, Парламент Франции
Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру

Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия премьеру Барнье

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальное собрание
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальное собрание - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальное собрание. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости. Большинство депутатов парламента Франции проголосовали за вынесение вотума недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, трансляция заседания ведется на официальном сайте законодательного органа.
Инициативу поддержал 331 парламентарий. Для ее принятия необходимо минимум 288 голосов.
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Теперь Барнье вынужден покинуть свой пост, а правительство страны уходит в отставку с помощью вотума недоверия депутатов впервые с 1962 года.
В понедельник французский премьер выступил на заседании Национального собрания, где обсуждался текст законопроекта о бюджете социального страхования на 2025-й. Он не стал дожидаться голосования парламентариев, заявив, что применяет статью 49.3 Конституции страны, которая позволяет провести документ в обход депутатов.
Они, со своей стороны, обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией, состоящей из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента.
В итоге левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула вотум недоверия Барнье. Политсила Марин Ле Пен "Национальное объединение" тогда же сообщила, что поддержит эту инициативу.
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