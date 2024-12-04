https://ria.ru/20241204/frantsiya-1987427192.html

Марин Ле Пен готова работать с новым премьером над бюджетом

Марин Ле Пен готова работать с новым премьером над бюджетом - РИА Новости, 04.12.2024

Марин Ле Пен готова работать с новым премьером над бюджетом

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что не призывает к отставке президента Эммануэля Макрона на... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T23:38

2024-12-04T23:38

2024-12-04T23:38

в мире

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

мишель барнье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956857824_66:275:2808:1818_1920x0_80_0_0_b063b528afafd3a1e60c668022d0c281.jpg

ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что не призывает к отставке президента Эммануэля Макрона на фоне отставки его правительства и готова работать с новым премьером над "справедливым бюджетом". "Мы дадим новому премьер-министру возможность работать. Мы будем совместно разрабатывать – не только с "Национальным объединением", со всеми силами, присутствующими в Нацсобрании – бюджет, который будет приемлем для всех, и именно этот бюджет будет применяться для французов", – заявила она в эфире телеканала TF1. Она предупредила, что у партии будет "ряд требований" к новому премьеру. При этом Ле Пен сказала, что "не призывает к отставке Макрона", отметив, что время для назначения нового главы кабмина ограничено в свете отсутствия бюджета на будущий год. "Эммануэль Макрон должен выполнить свои обязанности, он будет делать то, что диктует ему его разум и совесть. Он несет большую ответственность за нынешнюю ситуацию", — заявила Ле Пен. Ранее оппозиция заявила, что представленный премьером Мишелем Барнье бюджет на 2025 год является "самым жестоким" в истории Пятой республики. В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Мишель Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.

https://ria.ru/20241204/votum-1987424734.html

https://ria.ru/20241129/frantsiya-1986347052.html

https://ria.ru/20241204/frantsiya-1987425837.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, мишель барнье