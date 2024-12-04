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В СЦКК сообщили об обстрелах ВСУ Горловки натовскими снарядами
В СЦКК сообщили об обстрелах ВСУ Горловки натовскими снарядами - РИА Новости, 04.12.2024
В СЦКК сообщили об обстрелах ВСУ Горловки натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T23:35
2024-12-04T23:35
2024-12-04T23:35
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным ведомства, в результате атаки Горловки украинским беспилотником-камикадзе повреждения получили линии электропередачи. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что беспилотник-камикадзе ВСУ разорвался в поселке Гольмовский, в результате чего был обесточен ряд домов. Кроме того, в результате кассетного обстрела центра Горловки повреждения получили частный жилой дом и автомобиль. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987405049.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
В СЦКК сообщили об обстрелах ВСУ Горловки натовскими снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке два натовских снаряда калибром 155 миллиметров