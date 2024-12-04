https://ria.ru/20241204/makron-1987426040.html

Макрон обратится к нации после отставки его правительства

Макрон обратится к нации после отставки его правительства - РИА Новости, 04.12.2024

Макрон обратится к нации после отставки его правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон обратится к нации в четверг на фоне отставки его правительства, просуществовавшего менее трех месяцев, сообщил телеканал... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T23:17

2024-12-04T23:17

2024-12-04T23:17

в мире

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

дональд трамп

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ПАРИЖ, 4 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обратится к нации в четверг на фоне отставки его правительства, просуществовавшего менее трех месяцев, сообщил телеканал BFMTV. "Макрон обратится к нации в 20 часов (22.00 мск - ред.) в четверг из Елисейского дворца", - сообщил телеканал. Как отметил телеканал, неизвестно, объявит ли президент имя нового премьера. Ранее сообщалось, что Макрон намерен назначить нового главу кабмина "в течение 24 часов", так как "не хочет предстать без правительства перед Дональдом Трампом" во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери в эти выходные. В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Мишель Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.

https://ria.ru/20241024/prezident-1979640586.html

https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, дональд трамп