https://ria.ru/20241204/siriya-1987426733.html

Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама

Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама - РИА Новости, 04.12.2024

Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама

Сообщения о проникновении групп террористов в кварталы сирийского города Хама не соответствуют действительности, вооруженные силы САР находятся в полной... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T23:26

2024-12-04T23:26

2024-12-04T23:26

в мире

хама (мухафаза)

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 4 дек - РИА Новости. Сообщения о проникновении групп террористов в кварталы сирийского города Хама не соответствуют действительности, вооруженные силы САР находятся в полной готовности, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии."Сообщения, опубликованные на страницах террористов в интернете о проникновении отрядов террористов в город Хама, не соответствуют действительности. Ситуация на всей территории города стабильна и безопасна", - говорится в заявлении.Согласно коммюнике, "вооружение силы расположены на своих позициях рядом с городом и на его отдалении на всех направлениях и (находятся - ред.) в полной готовности для отражения любой возможной атаки".

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

хама (мухафаза)

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в мире, хама (мухафаза), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024