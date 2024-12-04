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Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама - РИА Новости, 04.12.2024
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23:26 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/siriya-1987426733.html
Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама
Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама - РИА Новости, 04.12.2024
Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама
Сообщения о проникновении групп террористов в кварталы сирийского города Хама не соответствуют действительности, вооруженные силы САР находятся в полной... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T23:26
2024-12-04T23:26
в мире
хама (мухафаза)
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 4 дек - РИА Новости. Сообщения о проникновении групп террористов в кварталы сирийского города Хама не соответствуют действительности, вооруженные силы САР находятся в полной готовности, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии."Сообщения, опубликованные на страницах террористов в интернете о проникновении отрядов террористов в город Хама, не соответствуют действительности. Ситуация на всей территории города стабильна и безопасна", - говорится в заявлении.Согласно коммюнике, "вооружение силы расположены на своих позициях рядом с городом и на его отдалении на всех направлениях и (находятся - ред.) в полной готовности для отражения любой возможной атаки".
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в мире, хама (мухафаза), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Хама (мухафаза), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама

Командование САР опровергло сообщения о проникновении боевиков в город Хама

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Сирийской арабской армии
Военнослужащий Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий Сирийской арабской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 дек - РИА Новости. Сообщения о проникновении групп террористов в кварталы сирийского города Хама не соответствуют действительности, вооруженные силы САР находятся в полной готовности, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии.
"Сообщения, опубликованные на страницах террористов в интернете о проникновении отрядов террористов в город Хама, не соответствуют действительности. Ситуация на всей территории города стабильна и безопасна", - говорится в заявлении.
Согласно коммюнике, "вооружение силы расположены на своих позициях рядом с городом и на его отдалении на всех направлениях и (находятся - ред.) в полной готовности для отражения любой возможной атаки".
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