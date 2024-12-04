https://ria.ru/20241204/siriya-1987426733.html
Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама
Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама - РИА Новости, 04.12.2024
Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама
Сообщения о проникновении групп террористов в кварталы сирийского города Хама не соответствуют действительности, вооруженные силы САР находятся в полной... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T23:26
2024-12-04T23:26
2024-12-04T23:26
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сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 4 дек - РИА Новости. Сообщения о проникновении групп террористов в кварталы сирийского города Хама не соответствуют действительности, вооруженные силы САР находятся в полной готовности, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии."Сообщения, опубликованные на страницах террористов в интернете о проникновении отрядов террористов в город Хама, не соответствуют действительности. Ситуация на всей территории города стабильна и безопасна", - говорится в заявлении.Согласно коммюнике, "вооружение силы расположены на своих позициях рядом с городом и на его отдалении на всех направлениях и (находятся - ред.) в полной готовности для отражения любой возможной атаки".
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в мире, хама (мухафаза), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Хама (мухафаза), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийская армия опровергла сообщения о проникновении боевиков в город Хама
Командование САР опровергло сообщения о проникновении боевиков в город Хама