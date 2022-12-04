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Квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ останется на прежнем уровне - РИА Новости, 04.12.2022
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Квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ останется на прежнем уровне
Квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ останется на прежнем уровне - РИА Новости, 04.12.2022
Квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ останется на прежнем уровне
Квота Азербайджана на добычу нефти по сделке ОПЕК+ останется на уровне 684 тысяч баррелей в сутки, сообщает пресс-служба азербайджанского минэнерго. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T22:13
2022-12-04T22:13
экономика
цены на нефть
азербайджан
опек
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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Квота Азербайджана на добычу нефти по сделке ОПЕК+ останется на уровне 684 тысяч баррелей в сутки, сообщает пресс-служба азербайджанского минэнерго.ОПЕК+ в ходе онлайн-встречи в воскресенье принял решение сохранить стабильными обязательства, определенные квотами стран-участниц "Декларации о сотрудничестве" в августе текущего года."На 34-й встрече министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами (ОПЕК+), состоявшейся в онлайн-режиме, Азербайджан также согласился с сохранением в силе решения, принятого в октябре 2022 года", - говорится в сообщении министерства.В ведомстве отметили, что согласно новому решению, обязательства Азербайджана в связи с сокращениями по-прежнему составляют 33 тысячи баррелей в сутки, а его среднесуточная квота на добычу сырой нефти - 684 тысячи баррелей.Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 4 июня следующего года.
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экономика, цены на нефть, азербайджан, опек
Экономика, Цены на нефть, Азербайджан, ОПЕК
22:13 04.12.2022
 
Квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ останется на прежнем уровне

Квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ останется на уровне 684 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкКомплекс "Пламенные башни" в Баку
Комплекс Пламенные башни в Баку - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Комплекс "Пламенные башни" в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Квота Азербайджана на добычу нефти по сделке ОПЕК+ останется на уровне 684 тысяч баррелей в сутки, сообщает пресс-служба азербайджанского минэнерго.
ОПЕК+ в ходе онлайн-встречи в воскресенье принял решение сохранить стабильными обязательства, определенные квотами стран-участниц "Декларации о сотрудничестве" в августе текущего года.
"На 34-й встрече министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами (ОПЕК+), состоявшейся в онлайн-режиме, Азербайджан также согласился с сохранением в силе решения, принятого в октябре 2022 года", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что согласно новому решению, обязательства Азербайджана в связи с сокращениями по-прежнему составляют 33 тысячи баррелей в сутки, а его среднесуточная квота на добычу сырой нефти - 684 тысячи баррелей.
Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 4 июня следующего года.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьАзербайджанОПЕК
 
 
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